Koppelbedden voor naasten van stervende in opkomst: 'Mijn vader kreeg zo het afscheid dat hij wilde'

Het is donderdagavond 10 oktober als Inge Rinzema gebeld wordt door haar vader. Dat is bijzonder, want hij ligt op sterven.

Voor het eerst in weken belt hij zijn dochter. Hij heeft haar nodig. Hij hoopt dat zij als verpleegkundig specialist een koppelbed voor hem kan regelen; een in hoogte verstelbaar bed dat ze aan zijn ziekenhuisbed vast kunnen klikken zodat een tweepersoonsbed ontstaat.

Het ziekenhuisbed van Jan Rinzema staat in zijn woonkamer. Hij zou zo graag willen dat zijn vrouw ook in die laatste uren van zijn leven bij hem kan liggen. Inge en Mieke spreken al hun contacten aan en bellen stad en land af, maar zonder succes.

Rafaja en Martini

Pas als longarts Sander de Hosson zich er op twitter hard voor maakt lukt het. Een transportbedrijf vervoert vrijdagavond laat het bed van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen naar Jan Rinzema.

Het ziekenhuis in Assen heeft sinds mei zo'n bed; het Refaja in Stadskanaal heeft er sinds een half jaar ook één. De bedden zijn in opkomst maar nog schaars. Als verpleegkundige Karin van der Wal van het bestaan van die bedden hoort, besluit ze zich er hard voor te maken. Haar werkgever -het Martini Ziekenhuis- moet deze bedden ook krijgen.

Een koppelbed in het Martini Ziekenhuis (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)



'Mijn vader is in het Martini Ziekenhuis overleden. Mijn ouders zijn bijna zestig jaar bij elkaar geweest. Mijn moeder heeft de laatste nachten wel bij hem op de kamer geslapen, maar op een lage stretcher. Ze heeft mijn vader niet vast kunnen houden wat ze al zolang gewend waren. Daarom was voor mij de motivatie des te groter.'

Roparun

Van der Wal en een groep collega's doen jaarlijks mee aan de Roparun; een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van verschillende Europese steden naar Rotterdam. Daarmee halen de teams geld op voor palliatieve zorg aan mensen met kanker. Van der Wal regelt er drie koppelbedden voor. Volgende week neemt het Martini Ziekenhuis ze in gebruik.

Van der Wal: 'De bedden komen in het verpleegkundig magazijn. Als een afdeling daarom vraagt kunnen ze een bed uit het magazijn halen.' Ook het UMCG krijgt dankzij deelname aan de Roparun binnenkort koppelbedden.

'Euforisch moment'

Het is uiteindelijk vrijdagnacht als het koppelbed vanuit het ziekenhuis in Assen aankomt in de woonkamer van Jan Rinzema. Dochter Mieke: 'Dat was een heel apart euforisch moment. Het is de meest heftge situatie die je je kunt voorstellen en toch was er een soort blijdschap: het is gelukt!' Inge: 'Het was ontroerend om te zien hoe mijn moeder naast mijn vader ging liggen met verbazing op haar gezicht van: dit kan gewoon. Ze sliep binnen een kwartier, terwijl ze al nachten niet had geslapen.'

Zelf heeft Jan Rinzema het niet bewust meegekregen. Toen het bed arriveerde was hij al in slaap gebracht. 'Wat we wel zagen was ontspanning. Op de momenten dat er iemand bij hem lag was hij rustiger. We hopen dat hij het heeft meegekregen.'

Onschatbare waarde

Hoe dan ook is het koppelbed van onschatbare waarde geweest voor Jan en zijn gezin. 'Het heeft in ieder geval opgeleverd dat zijn afscheid is gegaan zoals hij wilde, heel dicht tussen de mensen die hem dierbaar waren. Wij hebben erop gelegen, zijn zus kon naast hem liggen. Niet in een kamertje achteraf in een ziekenhuis of boven in zijn eentje.'