Nieuw theater De Molenberg krijgt grote én kleine zaal

Dat heeft theaterdirecteur Daniël Wever samen met de gemeente Delfzijl, de Openbare Bibliotheek Delfzijl en cultuurinstelling IVAK afgesproken.

Nu te klein

Het huidige theater heeft op dit moment al wel een kleine zaal, van origine een verbouwde vergaderruimte. Met 75 stoelen is hij echter aan de kleine kant om te gebruiken voor optredens en films.

In het nieuwe theater krijgt de kleine zaal ruim het dubbele: 170 stoelen. Daar is Wever erg blij mee: 'Dit is geweldig. We kunnen daar prachtige dingen laten zien. Films, dans en optredens van het IVAK. En als het uitverkocht is, kunnen we gemakkelijk opschalen naar de grote zaal.'

Films in het weekend

Op dit moment kan De Molenberg alleen doordeweeks films draaien, omdat hiervoor de grote zaal gebruikt wordt. In het weekend is die zaal bezet vanwege voorstellingen. In het nieuwe theater kunnen films ook 's weekends worden vertoond, in de kleine zaal.

De grote zaal blijft dezelfde grootte houden van 540 stoelen. Daarnaast komen er in het nieuwe theater oefenruimtes, kleedkamers en (multifunctionele) ruimtes voor bijeenkomsten.

Cultuurcluster

Deze en andere afspraken staan in het zogenoemde programma van eisen, waar de gemeente samen met de bibliotheek en IVAK de afgelopen periode aan heeft gewerkt. Ze vallen alledrie onder het nieuwe cultuurcluster, dat over enkele jaren op de locatie van De Molenberg en De Bolder moet verrijzen.

De gemeenteraad van Delfzijl praat op 19 december over de plannen voor De Molenberg. Als die akkoord gaat, wordt gestart met het ontwerp en de planning. De sloop van beide complexen begint na DelfSail in 2021.

Het project kost in totaal 21,5 miljoen euro. Daarvan komt 7,5 miljoen uit het Nationaal Programma Groningen (NPG).

Lees ook:

- Cultuurhuis De Klinker flirt met theater De Molenberg

- Delfzijl wil sloop en nieuwbouw van de Molenberg