Analyse: Hoe minister Wiebes onterecht goede sier maakt met het sluiten van CVW

Het CVW begint in 2014 met het herstellen van aardbevingsschade en het aardschokbestendig maken van gebouwen in onze provincie. Inmiddels houdt het bedrijf zich noodgedwongen al een tijd niet meer bezig met schadeherstel en heeft ze een stap teruggezet bij de versterkingsoperatie.

Kolossale blamage

Maar Wiebes komt er in het voorjaar van 2019 achter dat het CVW afspraken met het Rijk niet nakomt; er zijn minder woningen onderzocht dan beloofd. Het is voor hem een 'onaangename verrassing'. Terwijl de Groningers dit allang weten. En ondanks dat de minister zegt dat hij het écht niet eerder wist, had hij hiervan allang op de hoogte kunnen zijn.

Het afgelopen najaar zegt Wiebes in een interview bij RTV Noord dat het CVW verantwoordelijk is voor de nog altijd haperende versterkingsoperatie. 'Een kolossale blamage', noemt hij het. Voor de beeldvorming komt het de minister goed uit, zo kan hij met de vinger wijzen naar een andere partij. Maar het is makkelijk schieten op een bedrijf waarvan dan al bekend is dat het ophoudt te bestaan.

Contractverlenging

Wiebes schrijft onlangs aan de Tweede Kamer dat de NAM tot 1 juli 2019 de mogelijkheid bood het contract met Centrum Veilig Wonen tot eind 2020 te verlengen. Maar dat hij daarvan destijds heeft afgezien vanwege tegenvallende 'prestaties' en de 'doelstelling' om 'NAM definitief op afstand te zetten'.

Wat Wiebes er niet bij zegt is dat het gasbedrijf in het geheim al langer van het CVW af wil. De minister heeft nadat hij dat hoorde alles op alles gezet om bij de NAM af te dwingen dat contractverlenging nog mogelijk is.

Goede sier

Door op deze manier de Tweede Kamer in te lichten, lijkt het alsof Wiebes goede sier probeert te maken met het sluiten van het CVW, dat de afgelopen tijd een wanprestatie leverde. Daarmee hoopt de minister de versterkingsoperatie weer vlot te trekken. Tegelijkertijd krijgt de NAM alsnog haar zin om van het CVW af te komen.

Het is alsof je liefje aankondigt dat ze het uit wil maken omdat jullie relatie niet meer werkt. Je smeekt haar om bij je te blijven en vervolgens maak jij het een paar maanden later uit. Tegen je vrienden kun je nu vertellen dat jij de verstandigste van de twee bent.

Lees ook:

- Wiebes: 'CVW kwam afspraken niet na, een kolossale blamage'

- Gasberaad: 'Wiebes baseert versterkingsbelofte op black-box'

- Centrum Veilig Wonen houdt op te bestaan