Directeur DelfSail: 'Er komen mooie verrassingen aan'

Namens Delfzijl staat directeur Jeannette Blijdorp-Jonker (73) uit Slochteren aan het roer. Ze heeft inmiddels dertig jaar ervaring in de tall ship-wereld.

Den Helder en Amsterdam

Als dochter van een loods en getrouwd met een kapitein op de grote vaart heeft Blijdorp-Jonker inmiddels een groot netwerk opgebouwd. Ze organiseerde vier opeenvolgende edities van DelfSail, Sail Den Helder (2013) en Sail Amsterdam (2015).

Voor 2021 wil de Groningse een aantal bijzondere schepen vastleggen tijdens de International Sail Training & Tall Ships-conferentie, van donderdag tot en met zaterdag in Antwerpen. Hoe ze dat aanpakt, vertelt ze in onderstaand interview.

Over anderhalf jaar is DelfSail 2021. Zijn er al schepen vastgelegd?

'Er zijn nog geen schepen vastgelegd. We hebben wel een aantal indicaties van schepen die willen komen.'

Donderdag gaat u naar de conferentie in België. Met welk doel gaat u daar naartoe?

'Primair om de contacten die ik al zo lang heb, goed te houden. Dus om je gezicht te laten zien en je oude vrienden te begroeten. Dat is de plek waar alle mensen bij elkaar komen, dus zowel degenen die in havens evenementen organiseren als vertegenwoordigers van de tall ships. Meestal zijn de kapiteins daar ook.'

Maar hoe goed kennen jullie elkaar?

'We kennen elkaar best goed. Als iemand ziek wordt, gaat dat snel het kringetje rond. Er is veel vriendschap, men gunt elkaar ook veel.'

Als we naar de conferentie kijken: ik zie een plek voor me waar veel vergaderzalen zijn. Wat gaat u daar doen?

'Ik ga heel weinig in die vergaderzalen zitten. In principe woon ik alleen de plenaire opening bij. Daarna bevind ik mij voortdurend in de wandelgangen. Op de bankjes, om daar met mensen te overleggen. Dat zijn vertegenwoordigers van schepen die ik heel graag naar Delfzijl wil halen.'

En dan vraagt u hen: wilt u in 2021 naar Delfzijl komen?

'Nou, die vraag heb ik al gesteld per mail, dus ik heb niet stilgezeten het afgelopen jaar. Ik ga kijken hoe ver ze zijn, of ze al meer weten en hoe we kunnen onderhandelen.'

Waarom zouden schepen kiezen voor Delfzijl?

'Allereerst omdat wij een haven hebben die direct langs het centrum ligt. Dat is voor iedereen aantrekkelijk. Zowel voor het publiek die met de trein of met de fiets komt. Maar ook voor de bemanning, die na een aantal dagen op zee de wal op kan om een biertje te kunnen pakken.'

'En we hebben goede, aardige en welwillende vrijwilligers. Dat maakt ook veel uit. Zij staan ruim anderhalf jaar van tevoren in de startblokken. Ze willen het liefst morgen al beginnen.'

Uit welke landen komen die schepen?

'Uiteraard een aantal Europese landen, zoals Spanje en Portugal. Daar zijn natuurlijk hele mooie schepen. Verder kijken we naar Latijns-Amerika, zoals Mexico. Daar zijn in totaal negen prachtige opleidingsschepen, dat is nogal wat. Als we er maar één krijgen, dan zijn we al blij.'

'Dat zijn mannen die altijd leuke muziek maken en er prachtig uitzien in hun mooie witte pakjes. Dat zijn de hartenbrekers voor de meisjes van Delfzijl en omstreken. En omgekeerd: er zijn al best veel relaties en huwelijken uit voortgekomen. Romantiek speelt dus ook een behoorlijke rol in dit geheel.'

Maar ik kan mij voorstellen dat Mexicanen Amsterdam wel kennen, maar Delfzijl niet. Waarom zouden zij dan naar DelfSail komen?

'Mensen aan boord bepalen dat niet. Ergens aan de top wordt besloten waar een schip naartoe gaat. Het kan zijn vanwege handelsbetrekkingen, die kunnen heel intensief zijn tussen Nederland en het beoogde land. Dan kan het belangrijk zijn dat je elkaar even in het echt ziet.'

'Een schip uit Indonesië trok een paar edities terug zulke lange rijen van mensen, die willen altijd graag weer terugkomen.'

Ik heb ook begrepen dat oorlogen en crisissen een belangrijke rol spelen hierin?

'Ja is waar. Er wordt door drie verschillende ministeries gekeken of schepen komen. Bij militaire schepen gaat het vaak om een marine-opleiding. De kadetten moeten per opleidingsperiode minimaal één keer zo'n traject hebben gedaan. Het liefst met heel slecht weer op de oceaan, daar worden ze heel flink van.'

'Tijdens zo'n lange reis wordt hen geleerd om afhankelijk te zijn van anderen. Dat je allemaal een keer omhoog in de mast moet klimmen, elkaar moet kunnen helpen. Dat kost veel geld, maar dat is een belangrijk onderdeel van de training.'



Welke schepen wilt u graag naar DelfSail halen?

'Goede vraag. Dat zijn er best heel veel.'

Hoeveel?

'Heel veel, dat kan ik niet zeggen. Maar er zijn prachtige replica's, zoals de Bounty in 2009 (van de filmreeks 'Pirates of the Caribbean', red.). Die is helaas vergaan, dus dat gaat niet meer lukken. Maar we zijn wel met een aantal anderen in gesprek. Ik denk dat er hele mooie verrassingen aan zitten te komen.'

Nu werd dinsdag bekend dat jullie 400.000 euro subsidie krijgen van de provincie. Hoe belangrijk is dat voor DelfSail?

'Dat is belangrijk op twee verschillende manieren. Allereerst laat provincie daarmee zien dat zij waarde hecht aan het organiseren en uitvoeren van zo'n evenement. De provincie kan er samen met bedrijven relaties ontvangen.'

'Daarnaast wil de provincie dat Groningen nog zichtbaarder wordt. Er wordt vaak geschreven over de negatieve kanten van Groningen door de aardbevingsproblematiek. DelfSail zet daar een heel warm hart tegenover, wat een ongelooflijk mooi evenement is. En voor veel mensen ook een emotioneel evenement.'

Hoe belangrijk is de conferentie in België om schepen daadwerkelijk binnen te halen?

'Ik denk heel belangrijk. Iedereen die naar DelfSail komt, verwacht ook dat er echt bijzondere schepen zullen zijn. Mijn uitdaging is om daar een aantal schepen aan toe te voegen die hier nog niet eerder zijn geweest. Dat is wat mij de kick geeft om het toch steeds weer te doen.'

Maar rijdt u dan met een mapje gevuld met handtekeningen weer terug naar Nederland?

'Nee, nog niet met handtekeningen, maar wel met aantekeningen van afspraken die we hebben gemaakt.'

Wat gaat er voor bezoekers veranderen ten opzichte van voorgaande edities?

'Ik denk in wezen niet heel veel. Er zal wel een heel ander palet aan schepen zijn, de optredens zullen anders zijn en we denken na over een andere invulling van de kades. Je moet jezelf elke keer blijven vernieuwen.'

'De bottom line is dat er hele mooie schepen moeten komen, want dat is de ruggengraat van het hele evenement. Anders kun je het ook een feestweek noemen. Maar dat is het niet, er zit een diepere gedachte, een diepere ziel in het evenement. En dat ervaren mensen ook.'

Tot die tijd moet er nog veel gebeuren, met name door u als directeur. Kijkt u er naar uit?

'Ik vind het heerlijk, ik geniet ervan, nog steeds.'

Dus u stopt er nog niet mee?

'Nee, echt niet, ik vind het veel te leuk.'



DelfSail 2021 vindt plaats van donderdag 10 tot en met zondag 13 juni 2021