Aantal dodelijke valpartijen in Groningen neemt toe

Niet toevallig, want het aantal dodelijke valpartijen in ons land stijgt de laatste jaren gestaag. Een van de belangrijkste factoren is de toenemende vergrijzing. Vooral mensen boven de tachtig lopen meer risico door een val aan hun einde te komen.

Het gaat met name om ongelukken in huis: uitglijden in de badkamer, uit bed vallen of een valpartij van de trap met fatale gevolgen.

'De kans dat een tachtigplusser ten val komt en daardoor overlijdt, is de laatste vijf jaar met veertig procent gestegen', zegt CBS-woordvoerder Dick te Steege. 'Dat komt omdat mensen langer thuis blijven wonen en er ook meer alleenstaanden zijn. Als iemand ten val komt, is het belangrijk dat er snel hulp komt. Bij een alleenstaande is dat vaak niet het geval.'

Het aantal vrouwen, dat overlijdt na een val, stijgt sneller dan het aantal mannen. 'Dat komt omdat vrouwen langer leven en dus ook langer alleenstaand zijn', legt Te Steege uit.

Als we kijken naar de drie noordelijke provincies, dan valt het aantal dodelijke valpartijen in Groningen nog relatief mee. In Drenthe kwamen vorig jaar 151 mensen om na een val, in Friesland 133.

In totaal stierven in ons land vorig jaar ruim 4600 (4628) mensen aan de directe gevolgen van een valpartij, bijna 600 meer dan in 2017. Oftewel: dat zijn 13 fatale valpartijen per dag.

'Accidentele val'

Het CBS hanteert een vrij strikte definitie voor de term 'accidentele val'. Het gaat om mensen binnen dertig dagen na een val overlijden. Slachtoffers die later overlijden aan de gevolgen van een val, zoals bijvoorbeeld een gebroken heup, zijn niet meegerekend.

Dat geldt ook voor mensen, die overlijden na een val van een (brom-)fiets of scootmobiel. Die rekent het CBS tot de categorie 'vervoersongevallen'.