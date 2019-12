Geld nodig voor oorlogsmonument: 'We willen het redden voor onze nazaten'

'Wij willen het redden voor de toekomst, voor onze nazaten. We hopen dat het ook gaat lukken.' Dorpsbelang Tange-Alteveer zoekt geld voor een opknapbeurt van het oorlogsmonument op de begraafplaats in Alteveer, zegt voorzitter Wim Schell.

Zo'n 35 jaar geleden werd het monument voor de laatste keer gerestaureerd. 'En inmiddels is er best wel wat schade', zegt de 72-jarige Schell. Er zitten onder meer scheuren in.

Terug in oude staat

'Alle stenen vervangen doen we niet, dat wordt te duur. We willen het zo veel mogelijk terugbrengen in de oude staat. Zoals nieuw wordt het niet, maar dat hoeft ook niet.'

Schade aan het monument (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)



Brief

Buurtbewoners hebben een brief gekregen, met de vraag om een donatie. 'Zo proberen we achtduizend euro bij elkaar te krijgen. Dorpsbelang draagt ook bij, de gemeente waarschijnlijk ook. In totaal gaat het om zo'n twaalfduizend euro', vertelt Schell.

Afgelopen zaterdag stond de teller op 500 euro. 'Maar ik ben ook al gebeld door mensen die grotere bedragen willen schenken, dus ik heb goede hoop dat we een heel eind komen. Als we te weinig binnenhalen, wordt het een wat simpeler renovatie.'

Doden tijdens de bevrijding

Het monument is opgericht voor de doden die tijdens de bevrijding vielen: een Poolse soldaat en twee dorpsbewoners. 'De ouderen zullen dat wel weten, voor de jongeren is het wat vager allemaal.'

Op 4 mei volgend jaar moet het monument weer klaar zijn voor de dodenherdenking.

Lees ook:

- Eerste foto's zijn binnen, maar Verhalen van Groningen hoopt op meer oorlogsbeelden