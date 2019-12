Geen incidenten met 'asielbus'? Burgemeester twijfelt aan cijfers

Burgemeester Jaap Velema trekt cijfers over incidenten in de 'asielbus' in Ter Apel in twijfel. De cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid laten zien dat er de afgelopen tijd geen incidenten waren in de speciale pendelbus. Velema wil opheldering van het ministerie.

De twijfel is ontstaan door een filmpje van Nieuwsuur waarin een opstootje te zien is tussen een OV-steward en een asielzoeker. Het filmpje komt op een kritisch moment naar buiten: over twee weken besluit het ministerie over de toekomst van de proef. De proef pendelbus is gestart om het aantal incidenten op de reguliere buslijn 73 te verminderen.

Velema kan het opduiken van het filmpje niet rijmen met de cijfers van het ministerie. 'De uitkomst van de proef is dat er geen incidenten hebben plaatsgevonden, maar het filmpje laat heel duidelijk zien dat dit niet het geval is.'

Wanneer een incident?

En dus wil Velema van het ministerie weten hoe betrouwbaar de cijfers zijn en wanneer iets wordt genoteerd als incident. 'Daar wordt nu opnieuw naar gekeken', legt de burgemeester uit. 'Er wordt onder andere gesproken met de buschauffeurs. Daarvan zijn de uitslagen nog niet bekend.'

De gemeenteraad van Westerwolde wil graag dat de pendelbus blijft rijden, om incidenten in de reguliere lijn te beperken. Die boodschap probeert Velema in Den Haag aan man te brengen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft nog niet gereageerd op vragen van RTV Noord. Qbuzz heeft aangegeven om later met een reactie te komen.

Eigenlijk is de proef met de bus een 'proef in een proef'. De oorspronkelijk proef is een maatregel om de overlast op de reguliere buslijn te stopen. Binnen die proef is in oktober 2019 een nieuwe proef gestart, door de bus niet meer te laten stoppen bij het aanmeldcentrum Ter Apel, maar iets verderop. Op die manier wordt de proef met de asielbus langzaam afgebouwd. De bedoeling is dat de poef op 15 december stopt, als er geen incidenten meer plaatsvinden.

