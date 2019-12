Deutsche Bahn brengt Arriva naar de beurs

Eerder wilde het concern Arriva in zijn geheel verkopen, maar daar zag het vorige maand van af, omdat de opbrengst lager zou zijn dan waar Deutsche Bahn op hoopte.



Binnen drie jaar

Vanaf mei 2020 wordt een deel van Arriva naar de beurs gebracht. In de drie jaren daarna moet dan de rest van de aandelen worden verkocht. Waar de beursgang plaatsvindt, is nog onduidelijk, maar eerder werd Amsterdam als mogelijke locatie genoemd.

Deutsche Bahn wil van Arriva af, omdat het geld nodig heeft voor investeringen. De spooronderneming kampt echter met een hoge schuldenlast.



Treinen en bussen

Arriva is in veertien Europese landen actief. In ons land verzorgt het bedrijf treindiensten op verschillende trajecten in het noorden, oosten en zuiden van het land.

Ook heeft Arriva in tien provincies buslijnen, waaronder in Friesland. Arriva exploiteert - via dochterbedrijf Arriva Touring in Groningen - bovendien de Qliners tussen Groningen en Drachten en Groningen en Emmeloord.

