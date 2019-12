Advocaat van man die vrouw en dochtertje (6) ombracht, trekt zich terug

De 22-jarige man die vastzit voor het ombrengen van zijn vrouw en haar dochtertje in oktober 2017 aan het Jufferpad in Haren, moet nog even wachten op het hoger beroep in zijn strafzaak.

Omdat zijn advocaat zich heeft teruggetrokken, wordt de zaak in februari pas behandeld.

20 jaar gevangenis

De man is in juni 2018 veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van 20 jaar. Hij heeft bekend zijn toenmalige vrouw en haar 6-jarige dochter gedood te hebben. De man was jaloers, omdat zij terug wilde naar haar ex, de vader van het meisje.

Meningsverschil

De advocaat heeft vrijdag aan de rechtbank laten weten zich terug te trekken. De verdachte meldde ter zitting dat het gaat om een meningsverschil. Waar dit meningsverschil over gaat, vertelt de verdachte niet.

De advocaat was niet in de gelegenheid om te reageren. Het Gerechtshof wijst een nieuwe advocaat toe.



Verdachte tegen uitstel

De inhoudelijke behandeling is verzet naar 26 februari volgend jaar. De verdachte is het hier niet mee eens: hij wil dat de zaak eerder op zitting komt. Hij is bang dat hij belangrijke zaken tegen die tijd vergeten is.

