Ruim 11.000 stemmen voor Alle 50 Goud; stemmen kan nog tot en met zaterdag

Wat worden dit jaar de vijftig beste liedjes in het Nederlands, Gronings of een andere streektaal? Op Oudejaarsdag is het te horen tijdens Alle 50 Goud van RTV Noord. Met presentator Eric Bats kijken we alvast even naar de tussenstand.

Halverwege de stemweek zijn er meer dan 11.000 stemmen binnen. Bats merkt op: 'Net als in voorgaande jaren tekent de top 10 zich al aardig af. Daarin zien we alle bekende namen voorbij komen. Natuurlijk Ede Staal, Wia Buze, Burdy en Alex Vissering, om er maar een paar te noemen.' Naast de bekende sterren zien we ook een aantal nieuwe namen bovenkomen.

Veel nieuwe namen

Ronald & Richard, Mama Maffia, Steernvanger en Krzysztof Groen vallen tot nu toe op. 'Ook ' Hol die vast' van Irene Wilkens & Sikkom Kult gaat opvallend goed.', zegt Bats, 'Een ander nummer dat eveneens Alle 50 Goud lijkt te gaan halen is het nummer 'Woarom Datten', de hit van Wat Aans dit jaar.'

Nog een opvallende naam onder de nieuwkomers is de 15-jarige Josien Bakker uit Vlagtwedde. Zij debuteerde dit jaar met 'Mien Westerwolde', een ode aan haar geboortestreek en voert campagne om in de lijst te komen.

Ik denk dat er nog duizenden stemmen bij komen Eric Bats - Alle 50 Goud

De tussenstand van nu zegt nog niets over de uiteindelijke lijst. Er kan nog veel veranderen: 'We zijn nog maar halverwege de stemweek, hoewel we op dit moment al meer stemmen binnen hebben dan vorig jaar, denk ik dat er nog duizenden stemmen bij komen.' zegt Bats, 'Bovendien zijn de onderlinge verschillen erg klein. Sommige nummers halen bij de tussenstand de lijst net niet, maar een paar stemmen erbij kan al het verschil maken.'

Het verhaal achter 'Mamme va Michel'

Alle 50 Goud wordt elk jaar overduidelijk gedomineerd door nummers in het Gronings. Dat is dit jaar niet anders. Veel mensen geven een duidelijke reden bij hun stem. Zo schrijft Fokke Pettinga in het reactieformulier bij zijn keuze voor het liedje Mamme van Michel van Jan Henk de Groot: 'Dit is mijn schooljuf van 50 jaar geleden. Als ze topless in de tuin lag zaten we te loeren door de heg bij kleuterschool 'Stiekelspoorn' in Winsum. Zoets hadden we nog nooit gezien'

Emoties lezen we ook. Vooral bij Het het nog nooit zo donker west van Ede Staal: 'Ain laid veur aal lu dij 't nou en din slim stoer hebben.', schrijft Roel Sanders uit Stadskanaal. Ook 'As ik de kaans zol kriegen' van Edwin Jongedijk roept veel reacties op: 'Geen nummer heeft zoveel sfeer als dit nummer. Edwin zijn stem, het mooie sfeervolle gitaargeluid, de herkenbare tekst. Puur gevoel in dialect omschreven' zegt Richard van der Schuur.

Stemmen en reageren is nog mogelijk tot en met zaterdag 7 december op de website van Alle 50 Goud. Aan het eind van de middag wordt de stembus door Bats gesloten. Dat gebeurt om 17.45 uur tijdens Café Martini.

Uitzending Alle 50 Goud

Alle 50 Goud wordt live uitgezonden van 13.00 tot 18.00 uur op 31 december vanuit Dorpshuis 'de wending' in Zuidwending. Publiek is die middag van harte welkom. Kom ook, ontmoet vele Groninger artiesten en geniet van livemuziek en de geur van oliebollen.