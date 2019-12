Sinterklaas moet vroeg op voor vieringen op scholen

Veel scholen en bedrijven vieren donderdagochtend Sinterklaas. De klant die zich als laatste heeft aangemeld moet het vroegst opstaan.

Ploegendienst

Vanaf half vijf in de nacht zijn bij Frans Koopal in Groningen zo'n twintig medewerkers in ploegen aan de slag. De ene ploeg schminkt de pieten, de andere kleedt aan, weer een andere ploeg schminkt af en een vierde ploeg helpt bij het uittrekken van alle pakken. Intussen zorgt een vijfde team medewerkers 'voor de inwendige mens', vertelt Layla Koopal.

Ze doet dit werk nu 55 jaar en geniet er nog elke keer van. Bijvoorbeeld van de capriolen die de Sint moet uithalen om ongeschonden met mijter en al op de bestemming aan te komen.

'Ik zeg altijd dat ze de autostoel een beetje achterover moeten doen. Nu had een meisje de stoel helemaal in de ligstand gedaan, dus Sinterklaas lag gestrekt in de auto. Haha, van dat soort dingen word ik heel blij.'

Discussie

Koopal moet dit jaar zo'n zestig procent van de pieten zwart schminken en zo'n veertig met roetvegen. 'Regenboog is voorbij, je ziet geen fantasiepieten meer.' Roetveegpieten lijken dus in opkomst. Zo moet ze voor een klant van elke drie pieten er twee met roetvegen schminken.

Koopal doet dat zonder morren; ze mengt zich niet in de discussie. Wel ziet ze klandizie verloren gaan door de strijd rondom zwarte piet. 'Sommige trouwe klanten komen niet meer. Dat zijn bedrijven die zeggen: wij doen geen feest meer. Als het niet meer mag zoals we het deden, dan slaan we het over. Dat vind ik wel een trieste ontwikkeling.'

Schoolbesturen

Schoolbesturen laten het vaak aan de scholen zelf over voor welke pieten ze kiezen. VCOG heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Het merendeel van de elf aangesloten scholen in de stad kiest voor een combinatie van roetveeg- en gekleurde pieten.

Bij Openbaar Onderwijs Groep Groningen is in 2015 al afgesproken dat de stereotype zwarte piet verdwijnt. De achttien basisscholen mogen er vervolgens zelf invulling aan geven; ze kiezen dit jaar vrijwel allemaal voor roetveegpieten.

Voor Layla Koopal blijven zwarte pieten gevoelsmatig en vakmatig het mooist. 'De romantiek zit voor mij in het originele plaatje. Als alles klaar is, ziet het er zo prachtig uit. Daar word ik blij van.'

