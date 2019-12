Eemsdelta-gemeenten willen geen nieuwe windparken

In de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum is geen ruimte meer voor nieuwe windparken. Ook zijn de gemeenten de komende jaren terughoudend met de aanleg van grote zonneparken.

Dat staat in de nieuwe Energievisie, een belangrijk document waaraan initiatieven voor duurzame energie worden getoetst.

Klimaatakkoord

De Eemsdelta-gemeenten hebben de visie geschreven om te bepalen hoe ze om moeten gaan met het opwekken van duurzame energie. Inwoners konden tijdens elf bijeenkomsten input geven. Het doel is om in 2050 energieneutraal te zijn.

De belangrijkste maatregel is energie besparen. Alles wat je niet verbruikt, hoef je immers ook niet op te wekken, zo staat in de visie. Vervolgens is het van belang om de energie zo dicht mogelijk bij de verbruiker op te wekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen op het dak of een kleine windmolen bij het erf.

Geen windparken

In de visie wordt geschreven dat de openheid en vergezichten in de landerijen hoog gewaardeerd worden. Daarom is er geen ruimte voor nieuwe windparken in landelijk gebied. Alleen de parken die al in voorbereiding zijn, zoals windpark Geefsweer en windpark Oosterhorn, mogen nog worden gebouwd.

Ook wordt er een pilot uitgevoerd in Wirdum, waarbij er twee kleine windturbines worden geplaatst bij de ijsbaan.

Wel dorpsmolens

De gemeenten gaan wel kijken of boerderijen één grote windturbine kunnen plaatsen als 'dorpsmolen'. Deze voorziet omliggende huizen en bedrijven van energielevering. Van de provincie mag dit nog niet, maar het provinciebestuur is bereid om hierover in gesprek te gaan met de gemeenten. Ook kunnen dorpsmolens worden geplaatst bij bestaande windparken.

Dorpen zijn daar al voorzichtig mee bezig, zegt wethouder IJzebrand Rijzebol (CDA) van Delfzijl: 'Wij willen inwoners uitdagen om met mooie initiatieven te komen die in dorpen leven. Belangrijkste voorwaarde is wel dat ze bij het dorp en de landschappelijke omgeving passen.'

Op industriegebied Oosterhorn, ten zuiden van Delfzijl, mogen alleen nieuwe windturbines komen ter vervanging van een bestaand windpark. Daarbij moet het park in één keer vervangen worden en moeten de windturbines allemaal van hetzelfde type zijn. Ze mogen wel een hogere ashoogte hebben.

Creatief met zonneparken

Voor zonneparken geldt de vuistregel: hoe kleiner de plaats, hoe kleiner het park. Zo mogen in en om Delfzijl en Appingedam zonneparken van maximaal vijf hectare komen. Bij kleine dorpen mogen ze anderhalve hectare zijn. In het buitengebied is de grens twaalf hectare. Op industriegebied Oosterhorn is ruimte voor grotere zonneparken.

'Als je eens wist hoeveel plannen er wel niet aan mij gepresenteerd zijn voor grote zonneparken, daar schrik je van', zegt Rijzebol. 'Daarom zijn wij blij dat we een tijdelijke stop hebben op de aanleg van die parken, totdat deze Energievisie is vastgesteld.'

De visie stimuleert initiatiefnemers van zonneparken ook om creatief te zijn. Ze mogen bij voorkeur komen op slibdepots, vuilstortplaatsen of in combinatie met een agrarisch bedrijf, bijvoorbeeld een kippenhouderij. Ook kan de geluidswal van de verdubbelde N33 tussen Zuidbroek en Appingedam straks worden voorzien van zonnepanelen.

Korting energierekening

Bewoners lieten via enquêtes en op infoavonden weten graag betrokken te willen worden bij initiatieven voor duurzame energie: 'Iedereen is het erover eens dat een zonnepark of windpark gedeeltelijk eigendom zou moeten worden van inwoners. Ze willen de lasten dragen (uitzicht), als de lusten ook aan hen toekomen door bijvoorbeeld korting te krijgen op de energierekening', staat in de visie.

Volgens Rijzebol is dit een goede eerste stap om energieneutraal te worden: 'Wij weten zeker in het Eemsdelta-gebied dat wij van het aardgas af willen. Dat is een hele sterke motivatie om nu echt te gaan kijken naar duurzame energie. We hebben het nu zelf in de hand hoe snel we van het aardgas af komen.'

Reacties van inwoners

De Energievisie is nu nog in concept. De komende periode wordt de visie voorgelegd aan inwoners. De eerste bijeenkomst is komende maandag op het Stadskantoor in Appingedam.

In maart stellen de drie gemeenteraden de Energievisie vast. De visie is hier te lezen.

Lees ook:

- DAL-gemeenten houden elf bijeenkomsten over energie

- Waar moeten nieuwe zon- en windparken komen in het Eemsdelta-gebied?

- Dossier: windmolens en windparken in Groningen