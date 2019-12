'Ik zat echt te huilen na het winnen van de prijs'

'Mijn ouders zijn mee, die zijn heel trots', zegt Wieke Paulusma vanuit Berlijn. Het raadslid voor D66 in de gemeente Groningen kreeg daar woensdagavond een Europese prijs voor haar rol in de Coöperatieve Wijkraad Oosterpark. 'Ik zelf zat net echt te huilen.'

'Mijn naam staat op de bokaal, maar uiteindelijk is dit een prijs voor heel Groningen. We zijn namelijk echt koploper op het gebied van democratische vernieuwing.'

Coöperatieve Wijkraad

De Coöperatieve Wijkraad in de Oosterparkwijk van Groningen bestaat uit elf inwoners van die wijk en zes raadsleden. Ze hebben een eigen budget en beslissen daarmee over dingen die in de wijk spelen.

Paulusma kwam in Londen op het idee voor de wijkraad. 'Daar hebben ze al langer zogenoemde cooperative councils', legt ze uit.

Geen draaiboek

'Vanmiddag kreeg ik van verschillende mensen de vraag of er een draaiboek komt, zodat mensen dit ook in hun eigen wijk kunnen doen', zegt Paulusma.

'Maar dat gaan we niet doen. Je moet namelijk per wijk kijken wat werkt. En ja, dat is super arbeidsintensief: we zijn er al vijf jaar mee bezig. Maar uiteindelijk hebben we mensen ervan doordrongen dat we het echt menen.'

Onthaasten

Paulusma heeft naar eigen zeggen het nut van onthaasten geleerd sinds de start van de wijkraad, waar ze overigens zelf geen lid van is.

'Daar is de politiek eigenlijk niet op ingericht. In campagnes willen partijen vaak snel beloften doen en de mooiste dingen te beloven. Maar de mooiste dingen en de beste resultaten komen langzaam.'

Voor de eerste keer gestemd

Dat inwoners dichter bij de politiek komen te staan is volgens Paulusma een resultaat van de wijkraad. 'Het is ook niet voor niets dat we dit in de Oosterparkwijk doen. Als je dit doet in een wijk waar het iedereen allemaal voor de wind gaat zeggen mensen: daar lukt het toch wel.'

'Eén van de mensen die meedoet aan de wijkraad was altijd geregeld boos over dingen, en stemde nooit. Sinds ze bij de raad betrokken is, heeft ze voor het eerst gestemd. Dat vind ik geweldig.'

Impact maken

Over haar ambities, nu ze de prijs heeft gewonnen, wil Paulusma niet al te veel kwijt. 'Het is voor mij belangrijk dat ik impact kan maken voor een betere wereld.'

Dat lukte haar overigens eerder deze week nog: de Tweede Kamer stemde dinsdag in met de komst van een vrouwenquotum voor raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Het idee komt van de hand van Paulusma, die bracht het in 2017 in tijdens een D66-congres.

Vrouwelijke minister-president

Of ze de eerste vrouwelijke premièr wil worden? 'Nee', lacht Paulusma, 'je gaat me niet de uitspraak ontlokken dat ik de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland wil worden. Al is het natuurlijk wel de hoogste tijd dat die er komt.'

