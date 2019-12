Partijen opperen snelheidsverlaging voor minder geluidsoverlast Hoogkerk

Oorspronkelijk zou er op de A7 bij Hoogkerk 'stil asfalt' worden gelegd om de geluidshinder. Het aanleggen van dat asfalt blijkt echter stukken duurder uit te vallen dan eerder berekend.

Snelheidsverlaging

Op dit moment zijn er wisselende snelheden rond Hoogkerk: bij de afrit wisselt de maximumsnelheid richting Stad van 130 naar 100 kilometer per uur. Even later mag je maximaal 80 rijden, waarna de teller zodra je op de ringweg zit niet hoger dan 70 mag gaan.

Bij een eventuele snelheidsverlaging zou de maximumsnelheid, die in maart 2020 overdag naar 100 kilometer per uur gaat, ook 's nachts op 100 kilometer kunnen blijven, zegt wethouder Philip Broeksma (GroenLinks).

'Mensen zijn verhuisd'

Volgens Rutger Noordam van de Wijkraad in Hoogkerk is het hard nodig dat er iets aan de geluidsoverlast gebeurt. Al jaren is hem en andere bewoners namelijk beloofd dat er maatregelen komen.

'Als mensen naar bed gaan, kunnen ze - ondanks dubbele beglazing en oordoppen - nog niet slapen. Er zijn zelfs mensen hierdoor verhuisd. Zo erg is het. En bij de wijk De Buitenhof is het ook nog eens veel erger geworden doordat er een busafrit bij is gekomen.'

Snelheidsverlaging niet genoeg

Noordam pleit voor permanente maatregelen. 'Daar is in 2014 een deal over gemaakt met de bewoners. Voor nood kan je de snelheid verlagen, maar we weten niet hoeveel dat oplost. Het is in feite een ad-hocmaatregel.'

'Frustrerend'

Wethouder Broeksma noemt het 'frustrerend' dat er voor de bewoners nog altijd geen oplossing is. 'We kunnen partijen als Rijkswaterstaat niet dwingen om het extra geld dat nodig is over te maken, maar ze moeten dat wel doen.'

'Er moet een uitweg komen', zegt de wethouder. Toch is de oplossing volgens hem niet dat de gemeente zelf geld inlegt: de huidige bezuinigingen laten dat niet toe. 'Bovendien zorgt dat voor precedentwerking, en moeten gemeenten in soortgelijke situaties dan misschien vaker geld bijleggen. Dat maakt het extra lastig.'

