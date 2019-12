We hopen dat Sint dit Rondje Groningen niet vermijdt (want iemand is zijn surprise kwijt)

De grote vraag is of deze surprise inmiddels bij de juiste persoon is terechtgekomen. (Foto: RTV Noord)

Vandaag staat Rondje natuurlijk in het teken van het sinterklaasfeest. In deze onvolprezen rubriek ziet u onder meer een eenzame surprise die alleen op reis is.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen.

1) Goedemorgen!

*Zet Cat Stevens op* Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird.



2) Ondeugend

Meneer Noorman pakte de oud-burgemeester van Bedum goed vast op zijn eigen huwelijksfeest. Maar wij betwijfelen of dat naar de wens van mevrouw Noorman is geweest.

3) Of toch niet?

De foto heeft toch een ander verhaal zo blijkt. Het is een wijze les: niet alles is wat het lijkt.

4) Heerlijk ochtendje

5 december brengt mensen veel plezier. Bart viert het dit jaar alleen op een iets andere manier.

5) Mooie plaat

Maak je niet druk en maak je geen zorgen. Geniet in plaats daarvan van deze mooie wintermorgen.

6) Hoog bezoek

Mooie oude foto's van Sinterklaas in Groningen. Hij bezocht destijds ongetwijfeld vele woningen.

7) Twee oude grijzen

Over hoog bezoek gesproken, ook de Borgmanschool blijft niet van de oude baas verstoken



8) Beter goed gejat..

.

... dan slecht bedacht, is vast het motto van Barack Obama. Maken ze daar in de VS zomaar 'ons' Forum na!

9) Uitzichtloos

Zelfs vanaf het Forum valt vandaag niet veel te zien. Maar de schim van de Martinitoren telt natuurlijk voor tien!

10) Surprise reist Eerste Klas

Gisteren werd dit surprisepaard in de trein tussen Baflo en Groningen waargenomen. Wij duimen ervoor dat het inmiddels in juiste handen is terechtgekomen.

De Sint zou deze surprise dan ook maar wat graag aan de juiste persoon schenken. En het is fijn dat de NS in die missie ook mee probeerde te denken.

11) Beste cadeau ooit

Toen Gwen precies twee jaar geleden in het UMCG lag, kreeg ze opeens viste. Ze kreeg een aantal uren daarna een cadeau waar ze de rest van haar leven nog van hoopt te genieten.

[Tweet:https://twitter.com/gwenxgirl/status/1202392184487579648?s=21]

12) Rondje Nieuwstad

Zwarte Piet ging uit fietsen, toen klapte zijn band. Toen ging ie lopen en raakte hij in de Nieuwstad beland. Ach, ook Piet is maar een mens, met soms een natuurlijke wens...

sikkom050



Het is bijna pakjesavond en dat betekent topdrukte voor Zwarte Piet. Maar tussen de gekte door heeft 'ie nog eem tijd om zijn vriendinnen in de rosse buurt te begroeten. Het is bijna pakjesavond en dat betekent topdrukte voor Zwarte Piet. Maar tussen de gekte door heeft 'ie nog eem tijd om zijn vriendinnen in de rosse buurt te begroeten.

