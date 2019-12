Boeren overwegen supermarkten rondom Kerst te blokkeren (update)

Boeren broeden op nieuwe protestacties. Als deze doorgaan, vinden ze plaats rondom de kerstdagen. Eén van de plannen is het platleggen van de voedselvoorziening in het land in de week voor Kerst.

Voorzitter Mark van den Oever van de actiegroep Farmers Defence Force (FDF) zegt dat tegen het ANP naar aanleiding van berichtgeving door Omrop Fryslân.

Maandag vergadering

Komende maandag steken de regiobeheerders van de actiegroep de koppen bij elkaar, aldus Van den Oever.





De FDF-afdeling in Niezijl vergadert donderdagavond al. Bestuurslid Thomas Kamminga: 'Er komen nieuwe acties, dat is zeker. Maar wat precies, is mij nog niet bekend. Ik weet wel dat we van het landelijk bestuur groepen van vijftig voertuigen moeten gaan vormen.' De FDF-afdeling in Niezijl vergadert donderdagavond al. Bestuurslid Thomas Kamminga: 'Er komen nieuwe acties, dat is zeker. Maar wat precies, is mij nog niet bekend. Ik weet wel dat we van het landelijk bestuur groepen van vijftig voertuigen moeten gaan vormen.' Als het inderdaad tot supermarktblokkades komt, verliezen de actievoerders dan niet de steun van het publiek? 'Dat kan, maar we moeten wel', zegt Kamminga. 'We staan met de rug tegen de muur. Het gaat niet alleen de boeren aan, de hele sector ligt langzamerhand stil door die stikstofmaatregelen. Ik ben vertegenwoordiger in landbouwmachines. Ik merk nu al dat boeren investeringen uitstellen, omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn.'

Geheugen opfrissen

In een brief aan andere boeren wijst FDF-voorzitter Van den Oever op de belangrijke rol die boeren spelen in de consumptiemaatschappij.

Hij citeert een van de leden van de actiegroep over de Hongerwinter in de Tweede Wereldoorlog. De boer zou destijds de 'meest gewaardeerde burger' zijn, zo staat er. 'Hoeveel kan een mens vergeten in 75 jaar.' En verder: 'Hardop denkend vraag ik me af of het geheugen eens opgefrist moet worden.'

Dat bracht de actiegroep op het idee voor een nieuw protest. 'Volle schappen, lage prijzen, dat kent de consument. (...) Nederlandse boeren of een eerlijke prijs voor hen, is daarin van geen belang.'

Kinkje in de kabel

Als Van den Oever schrijft over het belang van goed, gezond en bereikbaar voedsel, voegt hij daaraan toe: 'Want wat als er een kinkje in die kabel komt? We gaan het beleven. Binnenkort...'

In besloten groepen wordt al gesproken met mensen die mee willen doen met het blokkeren van supermarkten, weet Omrop Fryslân.

Andere acties rondom de feestdagen zijn ook niet uitgesloten, zoals het platleggen van Schiphol of het verkeer in heel het land. 'Of alles tegelijk', aldus Van den Oever.

Eerdere acties

Wegens de stikstofcrisis en PFAS-normen trokken de boeren eerder massaal naar Den Haag, blokkeerden ze diverse op- en afritten op snelwegen en protesteerden ze bij provinciehuizen en het RIVM in De Bilt.

De boeren zijn nog steeds niet blij met het kabinetsbeleid als het gaat om stikstofuitstoot en PFAS-normen. Vorige maand presenteerden ze eigen plannen om de uitstoot te verminderen, maar die zijn niet overgenomen door landbouwminister Carola Schouten.

Update: aan het artikel is de toelichting van FDF-bestuurslid Thomas Kamminga toegevoegd.