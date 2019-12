Groninger kunstenaar bouwt V2-raket vol zaden om de wereld te redden

Kunstenaar Jos Volkers in zijn raket in aanbouw (Foto: Eigen foto)

Aan de rand van de Karpaten in Roemenië bouwt de 36-jarige Groninger kunstenaar momenteel aan zijn raket. Bouwtekeningen van de originele V2-raket van Werner von Braun vond hij op het internet en daarmee maakt hij nu een kopie. Helemaal van hout.

'Ik heb me de afgelopen twee jaar houtbewerken aangeleerd. Ik buig het hout, maak cirkels en spanten uit ruw hout. Het is veel werk, maar ik ga gewoon stug door.'

Insecten op autoruiten

Aanleiding voor het bouwen van wat hij een bio-remediating missile noemt, is de ecologische crisis waarin we ons volgens de kunstenaar momenteel bevinden.

'We zien het niet, we merken er niet veel van, behalve dan dat er misschien minder insecten op onze autoruiten zitten, maar toch is het een gigantisch probleem. Wij, de consumenten, en het bedrijfsleven en de politiek zijn er verantwoordelijk voor.'

Het wordt 's werelds grootste zadenbom Jos Volkers - kunstenaar

Volledig biologisch afbreekbaar

'Ik ben nu van allerlei planten en paddenstoelen zaden en schimmels aan het verzamelen en determineren en die worden in de raket geplaatst', vertelt Volkers.

'Het wordt 's werelds grootste zadenbom die gemaakt is van hout omdat 'ie volledig biologisch afbreekbaar moet zijn. Als hij moet worden ingezet, dan moeten er geen sporen achterblijven.'

Bewustwordingswapen

Een van de belangrijkste onderdelen van het kunstproject is het transport van de raket van Roemenië naar Groningen.



De douane vindt de raket geen probleem Jos Volkers - kunstenaar

'Ik stel me voor dat mensen die het transport voorbij zien komen, het filmen of fotograferen en dat op internet zetten. Misschien dat er dan nepnieuws ontstaat, zo van dat er oorlog komt. Maar ik hoop dat mensen vooral op internet gaan zoeken en erachter komen dat het een wapen is om de ecologische crisis mee op te lossen. Het is eigenlijk een bewustwordingswapen.'

'Ik denk dat ik onderweg wel een paar keer gestopt wordt', gaat de kunstenaar verder. 'Ik heb gecheckt bij de douane of het mocht. Zij zeiden dat als het geen wapen is, er geen probleem was. Toen ik zei dat het wel op een wapen lijkt, gingen ze er niet verder op in.'

Dit voorjaar op transport

Eind april gaat de kunstraket op transport. Op 1 mei moet het gevaarte te zien op het Suikerunieterrein in Groningen.

Jos Volkers is voor het transport op Voordekunst.nl een crowdfundactie begonnen.