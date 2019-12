Inbraakgolf Westerkwartier: 'Ze namen zelfs het verjaardagsgeld van mijn dochters mee'

Inwoners van het Westerkwartier doen er verstandig aan alert te zijn op 'onbekenden' en 'vreemde voertuigen'. Dat adviseert de politie, die onderzoek doet naar een inbraakgolf in het gebied. Er is de afgelopen tijd relatief vaak ingebroken.

'Dit jaar is er in de maand november twaalf keer aangifte gedaan van een inbraak in het Westerkwartier', zegt politiewoordvoerder Paul Heidanus. 'Vorig jaar november zijn er drie inbraken gemeld. Het is een opvallende stijging, want tot november was het aantal inbraken vegeleken met vorig jaar vrijwel hetzelfde: 50 tegen 49.'

Tijdens vakantie

Een van de slachtoffers is Raoul van Poelgeest uit Grijpskerk. Bij hem werd afgelopen zomer ingebroken, toen hij op vakantie was. 'De mensen die op ons huis pasten, belden ons: Niet schrikken, maar er is ingebroken.'

De inbraken vinden met name in het buitengebied plaats, meldt de politie. Mensen die iets afwijkends zien, wordt aangeraden dat te filmen en meteen te melden. Ook wordt aangeraden kentekennummers te noteren.

De daders braken de schuifpui open. Binnen haalden ze alles overhoop. Ze gingen ervandoor met sierraden, flesjes bier en hebben de vriezer doorzocht. 'Met name de ouderlijke slaapkamer hebben ze helemaal omgekeerd.'

Verjaardagsgeld

De twee elfjarige dochters van Van Poelgeest, een tweeling, waren van slag. De dieven namen hun enveloppen met verjaardagsgeld mee uit de kast. De meiden waren bang dat er ook speelgoed zou zijn meegenomen. Dat was gelukkig niet het geval. Nu er weer sprake is van een inbraakgolf, worden ze weer onrustiger.

Grootste kostenpost is niet de gestolen spullen. De braakschade aan de schuifpui betrof 7.000 euro. Inmiddels heeft Van Poelgeest meer maatregelen getroffen om zijn huis te beveiligen.

Heidanus over de inbraakgolf: 'We zijn bezig met onderzoek, maar het is lastig een patroon te ontdekken. We weten dus niet of het om dezelfde dader of daders gaat. We raden aan om extra goed op te letten en om het licht in en om het huis aan te laten, als je 's avonds weggaat.'

Lees ook:

- Inbraak bij dorpshuis in Lutjegast