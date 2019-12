Grootschalige brandweeroefening in Stad: 'Ik ben zeer tevreden'

Enkele brandweerlieden in actie tijdens de oefening in Hotel Schimmelpenninck Huys. (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Wie de afgelopen dagen door de Oosterstraat in Stad liep of fietste, is het vast niet ontgaan. Zowel dinsdag, woensdag als donderdag stonden er meerdere brandweervoertuigen voor Hotel Schimmelpenninck Huys geparkeerd.

Een echte brand woedde niet in het hotel; het was een grootschalige oefening van de brandweerkorpsen, de bedrijfshulpverleners van het hotel en de Meldkamer Noord-Nederland.

'Ideaal pand'

Elke twee maanden heeft de brandweer een grote oefening. Dit keer stond het hotel in het stadscentrum zogenaamd in brand'. Pieter Timmer bedenkt de scenario's voor de oefeningen.

'Dit pand is erg complex', vertelt Timmer over Hotel Schimmelpenninck Huys. 'Het is omringd door meerdere gebouwen, waardoor de brand snel kan overslaan. Er zijn drie gangen en er is veel brandbaar materiaal. Ook zijn er uitdagingen voor de waterwinning op deze plek.'

'Het is noodzakelijk'

Sanne Luijten is manager van het hotel. Zij sluit zich aan bij de woorden van Timmer. 'Het hotel bestaat uit zeven verschillende panden, er is een lift, er zijn heel veel trappen en er zijn smalle gangen. Als er echt brand is, kan de stroom uitvallen en dan zie je niks meer. Dus je moet je weg hier kennen. Ik denk dat oefenen in dit pand noodzakelijk is.'

Hectisch

Timmer doet zelf niet mee aan de oefening, maar houdt alles scherp in de gaten. Af en toe geeft hij tips. 'Ik zie dat er heel hard gewerkt wordt, maar het is hectisch. Niemand weet precies wat de situatie is. Dat is ook normaal in de beginfase. Je moet eerst het beeld compleet hebben. Wat en waar staat iets in brand? Dan ben je natuurlijk wel even zoekende.'

Enkele brandweerlieden tijdens de oefening (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)



Timmer heeft drie scenario's op papier gezet. De brandweerlieden van dinsdag oefenen andere onderdelen dan hun collega's op woensdag en donderdag. 'Dit is voor iedereen belangrijk. Je leert een gebouw herkennen. Elk gebouw is anders, maar wij kijken naar specifieke aspecten en de samenwerking met de bedrijfshulpverlening. Dat is voor ons cruciaal.'

Tevreden

'Ik ben zeer tevreden', zegt Timmer tijdens de oefening. 'Vooral omdat dit kan. De bedrijfsvoering is speciaal stilgelegd voor de brandweer. Dat alleen al is heel erg belangrijk.'