'De politiek kan niet alle maatschappelijke problemen oplossen'

Lachgas en korting naarmate verenigingen meer bier door de tap jagen. Twee dingen die politici de nekharen recht overeind doen staan. Maar ingrijpen? Tja, dat wordt lastig. Is dat echt zo, Beter Weters? Of is het een kwestie van: waar een wil is, is een weg?

Lachgas in de mode

'Momenteel is de drug lachgas in de mode. Verbieden? Neen, ik geloof het niet. Ontmoedigen? Jazeker. Het is een reukloze drug. Het wordt vaak aangevoerd in grote cilinders en van daaruit wordt het veelal in ballonnen gespoten. Het effect is voor een korte periode verdovend. In ziekenhuizen word het gebruikt als narcosemiddel en pijnstiller. Voor een korte periode word je er namelijk wel high van.'

Ingewikkeld

'Voor zover ik weet zijn er wel degelijk overeenkomsten met andere drugs. Verbieden is ingewikkeld. Handhaving van zo'n verbod is moeilijk. Hoe kun je rechtvaardig en effectief controleren in bijvoorbeeld disco's en cafés? En wat heb je aan een verbod dat je niet kunt handhaven? Wel kun je het gebruik sterk ontmoedigen. Om de gezondheid te bevorderen en om de verslaving tegen te gaan. Dat moet zeker wel gebeuren.'



Simpel?

'Het lijkt zo simpel: je vindt iets onwenselijk en je roept dat je daar keihard tegen op gaat treden. Elke populist kent dit recept. Maar aangezien we niet in een dictatuur leven, er ruimte is voor meerdere opvattingen en levensvisies en er een grondwet is die ons allen beschermt - ook tegen een willekeurige overheid - wil dat optreden nog wel eens op zich laten wachten.'

APV

'Naast die grondwet hebben we ook andere wetten en lokaal natuurlijk ook nog de Algemene Plaatselijke Verordening op basis waarvan de gemeente een (beperkt) aantal eigen regels kan vastleggen. Ik laat de populist in mij even los: verkoop van lachgas patronen en ballonnetjes in het uitgaansleven zou ik willen benoemen als meewerken aan een milieudelict (berg afval, ballonnen breken niet af) en op basis daarvan verbieden/strafbaar stellen. Zo. Geregeld.'

Bonus verbieden

'De hectoliterbonus moet, net als Happy Hours waarbij alcoholhoudend goedkoper is dan BOB-bubbels, per direct verboden worden en vervangen door een (light) frisdrank bonus. Daar moet de Belastingdienst denk ik een rol in spelen. Ai, dat kan even duren, ze zijn druk met iets anders. Maar hoe dan ook: geen bonus voor zuipschuiten, zoek maar een wettelijk houdbare grondslag of beïnvloeding. De brouwerij die werkt met een bierbonus hoeft bij de overheid geen vertegenwoordiger meer langs te sturen. Lekker puh.'

Kattenluikjes

'Overigens ben ik van mening dat er per direct een kattenluikjesbelasting (analoog aan vroegere stalraambelasting) moet worden ingevoerd. Ik ben die overlast en onrechtmatige daden jegens mijn eigendommen en grond helemaal zat. En ik wil mijn ijsvogeltje terug.'



Gewoon legaal

'De politiek kan niet alle maatschappelijke problemen oplossen. Echt niet. Dat inzicht dringt nog lang niet altijd door. Niet bij politici, maar ook bij veel kiezers niet. Producten zoals lachgas, bier, maar ook suiker zijn gewoon legaal. Het product is ook niet het probleem, verkeerd gebruik levert het probleem op. Teveel of verkeerd toepassen kan schade veroorzaken.'

Voorlichting

'De enige manier om dit te voorkomen is volgens mij door voorlichting te geven. Door te laten zien wat verkeerde gebruik doet met je lichaam bijvoorbeeld, kun je gedrag beïnvloeden. Hierin investeren lijkt me dan ook veel zinvoller dan allerlei debatten voeren in gemeenteraden over de bijwerkingen van alcohol of lachgas en daarbij stoere posities innemen. Doe een beroep op het gezonde verstand.'



Aan de kant staan

'Het is droevig dat dit de werkelijkheid is. Studenten doen blijkbaar alles behalve studeren. Drank en lachgas hebben blijkbaar de overhand en diegenen die niet meedoen blijven aan de kant staan. Daar waar het vergunningen betreft voor studentenverenigingen kan de politiek natuurlijk andere eisen stellen dan reguliere vergunningen.'

Heel triest

'Het betreft hier een vereniging met drankvergunning, maar blijkbaar durft de politiek dit niet. Uitwassen dienen te worden bestreden met alle middelen die er zijn. En als ze er niet zijn, zorg dan dat deze middelen wel beschikbaar komen. Maar de werkelijkheid blijkt dat de politiek van de zijlijn toekijkt en het laat gebeuren. Heel triest.'



Schuld van de politiek?

'De politiek? Het is toch in eerste aanleg echt iets van mensen zelf! Het is de verantwoordelijkheid van gebruikers en verstrekkers. Waarom altijd de schuld bij de politiek leggen waar mensen zelf willens en wetens met hun en andermans leven willen sollen?'

Eigen verantwoordelijkheid

'Instrumenten in handen geven om zoiets als het verkopen van levensgevaarlijke middelen als lachgas aan te pakken? Die instrumenten zijn er al, maar je moet ze wel willen gebruiken, en waar nodig handhaven. Minder bier drinken? Lachgas gebruiken? Eigen verantwoordelijkheid.'

'Ook van de verstrekkers en verkopers. Wie lachgas verkoopt, speelt met het leven van de koper. Dat is al lang strafbaar, daar hoeft geen nieuw instrumentje voor verzonnen te worden. En wie lachgas gebruikt, bier drinkt, of oversteekt bij rood licht, speelt met z'n eigen leven. Eigen verantwoordelijkheid.'



Je moet wel willen

'Het zou het beste zijn als er duidelijk landelijke regels zouden komen die misbruik van lachgas en alcohol kunnen voorkomen. Wanneer dat niet kan of niet gebeurt, zijn lokale overheden echt wel in staat er iets aan te doen, maar je moet het wel belangrijk vinden en wel willen. Ik heb begrepen dat al verscheidene gemeenten het misbruik van lachgas hebben verboden en dat daar ook op wordt toegezien.'

Op de huid zitten

'Als het gaat om studentenverenigingen lijkt het mij dat bekend is waar die zitten en als er op het gebied van regelgeving niets mogelijk is, dan kan men toch de studenten die aangeschoten of dronken zijn flink op de huid zitten? Want volgens mij is deelname aan het verkeer in die staat niet toegestaan.'

Alcoholcontrole

'Een paar uurtjes posten aan het eind van de week en men wordt voorzichtig, want studenten zitten niet te wachten op processen verbaal. Dat kan later lastig worden. Maar, je moet het wel belangrijk vinden.'