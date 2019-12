Verdachte Jaagpadmoord: Ik ben schizofreen

Milton T, de verdachte van de Jaagpadmoord in Groningen, blijft vastzitten. Dat bleek uit een tussentijdse rechtszaak. De zaak is nog niet inhoudelijk behandeld.

De verdachte is naar eigen zeggen schizofreen en is verminderd toerekeningsvatbaar. Dat zou volgens hem blijken uit onderzoek van het Pieter Baan Centrum. Het rapport is nog niet klaar.

Voordat de zaak inhoudelijk behandeld wordt, moeten er nog een paar dingen gebeuren. Zo moet er nog een getuige worden gehoord en moet de telefoon van T. worden uitgelezen. Verder is er opdracht gegeven om Google-gegevens te verzamelen. Hier moet een Amerikaanse rechter zich nog over buigen.

'Ik heb iemand vermoord'

T. zit al sinds 10 juni vast. Hij heeft tot eind november in het Pieter Baan Centrum gezeten voor psychisch onderzoek. Het rapport wordt begin januari verwacht. Bij T. thuis is een briefje gevonden waarop stond: 'ik heb iemand vermoord' of 'ik ga iemand vermoorden'. Ook heeft hij eerder verklaard dat hij stemmen hoorde die hem opdrachten gaven.

Op 14 mei werd hardloper Hidde Bergman doodgestoken op het Jaagpad, aan de rand van het Zernikecomplex. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie zette een grootschalige zoekactie naar de dader op touw, waarbij ook een helikopter werd ingezet.

Voorbedachte rade

Bijna een maand na de moord werd T. in zijn woning aan de Soniusgang in Groningen aangehouden. Volgens de officier van Justitie was hij vaker op en rond het Jaagpad geweest. Daarom wordt hem moord ten laste gelegd; hij zou met voorbedachte rade gehandeld hebben.

Het moordwapen is nooit gevonden. Het zou gaan om een keukenmes van de Action. Het hoesje van het mes is wel gevonden, niet ver van de plaats delict.

