SP Oldambt over voorgestelde bezuinigingen: 'We gaan volledig door de bodem'

'Ik schrok me rot toen ik de lijst met bezuinigingen zag. Er blijft echt niks over.' Dat zegt Linda Bolderman, fractievoorzitter van SP Oldambt over de voorgestelde maatregelen van het college.

Als de financiële situatie in de gemeente Oldambt de komende jaren niet verandert, stelt het college voor om vanaf 2023 te bezuinigen op bijvoorbeeld tegoedbonnen voor arme gezinnen, de lokale omroep en de schaapskudde die het gras kort houdt.

Toezicht van de provincie

In november gaat de gemeente Oldambt akkoord met een sluitende begroting. Dat kan alleen door meer dan vijf miljoen euro te bezuinigen. Onderdeel van het herstelplan is de verkoop voor 1,3 miljoen euro aan Enexis-aandelen.

De provincie keurt de begroting af, omdat de verkoop van de aandelen geen structurele maatregel is. Oldambt moet terug naar de tekentafel en komt met een nieuw plan waarmee alsnog 1,3 miljoen euro opgehaald wordt.

Dat is een lijst met zeventien mogelijke maatregelen. Bolderman over de lijst: 'Ik vond de huidige bezuinigingen al erg, maar dit maakt het nog veel erger.'

De gemeenteraad van Oldambt moet op 16 december nog wel instemmen met de mogelijke maatregelen. Oldambt krijgt naar eigen zeggen nog geld uit Den Haag. Mocht dat bedrag toereikend zijn, dan lijken de bezuinigingen ook niet noodzakelijk. Tot die tijd staan de bezuinigingen op de planning.

Sleutel inleveren

Mocht een meerderheid van de raad de voorgestelde maatregelen afkeuren, dan kan de gemeente Oldambt geen sluitende begroting presenteren. Het mogelijke gevolg is dat Oldambt onder toezicht komt te staan van de provincie. 'Dan moeten we de sleutel inleveren en hebben we nergens meer iets over te zeggen', heeft het college meerdere keren gezegd.

Bolderman daarover: 'Ik ben daar ook absoluut geen voorstander van, maar ik vraag me af wat wij te verliezen hebben. We hebben al niks meer in eigen hand, er blijft niks over. Ik zie geen voordelen van deze situatie. Dat laatste stukje sociaal beleid afbreken... We gaan volledig door de bodem.'

De SP'er zal 16 december dan ook tegen de voorgestelde maatregelen stemmen. 'Ik hoop van harte dat hier geen meerderheid voor gevonden wordt.'

Verantwoordelijk?

De SP is de afgelopen jaren mee verantwoordelijk geweest voor het huidige beleid in de gemeente Oldambt. Tot september dit jaar zat de partij in de coalitie. De SP kon zich destijds niet vinden in de bezuinigingsplannen die de overige collegepartijen voorstelde.

Bolderman voelt zich niet verantwoordelijk voor de problemen die zijn ontstaan, stelt ze. Volgens haar zijn die het gevolg van beleid van het Rijk. 'Zij zitten op een heel grote pot met geld, terwijl gemeenten minder krijgen. Als het systeem eerlijker was, waren deze problemen in Oldambt niet aan de orde.'

Lees ook:

- Extra bezuinigingen Oldambt treffen lokale omroep, schaapskudde en fonteinen

- Provincie keurt begroting af; Oldambt terug naar tekentafel