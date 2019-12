Van een zeilbootje tot notenbomen: wat bereikt de Oosterparkse wijkraad nou eigenlijk?

D66-raadslid Wieke Paulusma won woensdag een Europese prijs voor het bedenken van de Coöperatieve Wijkraad in de Oosterparkwijk. Leuk natuurlijk, maar wat bereikt zo'n wijkraad eigenlijk?

De raad bestaat uit elf inwoners en zes gemeenteraadsleden. Het experiment is bedoeld om inwoners meer zeggenschap te laten krijgen over de beslissingen die over hun wijk worden gemaakt.

Verkiezingen over projecten

Er worden onder andere verkiezingen gehouden over initiatieven in de wijk. Het gaat dan om projecten die bedacht zijn door inwoners van de wijk, en met geld van de wijkraad uitgevoerd kunnen worden.

Bewoners van de Oosterparkwijk konden de afgelopen weken bijvoorbeeld stemmen over projecten in hun wijk. Ruim 1.000 van de 12.500 inwoners van de wijk maakten een keuze. Samen brachten ze ruim 3.600 stemmen uit en verdeelden een bedrag van 25.000 euro.

Dure ideeën redden het niet

Inwoners konden zelf ideeën aandragen, daar campagne voor voeren en hopen dat erop gestemd werd. Opvallend is dat de duurste ideeën het niet redden. Bina's idee voor een groot wijkfeest zou 20.000 euro kosten, maar kreeg slechts 23 stemmen.

Mirjam, die het duurste idee had en voor 21.600 euro een 'extra leuk onderwijsaanbod' wilde maken voor kinderen die naar het Integraal Kindcentrum Borgman gaan, kreeg er 33. Ook een 'goedkoop eetpunt' voor Oosterparkers (10.000 euro), een Jeu de boulesbaan (5.500 euro) en lounge- en picknickfaciliteiten voor in het park (15.000 euro) redden het niet.

Wel een speeltuin, geen Paradijsvogeltuin

Het duurste idee dat na de verkiezingen wél uitgevoerd gaat worden kost 4.000 euro. Met dat geld moet de speeltuin aan het Kooijkerplein 's winters bespeelbaar gehouden worden. Het plan voor het vervangen van de verlichting kreeg 135 stemmen, overigens 19 minder dan de realisatie van een 10.000 euro kostende Paradijsvogeltuin.

Meeste stemmen voor zeilbootje

Andere projecten kosten minder. Wijkbewoner Michiel krijgt de meeste stemmen en daarom ook 150 euro voor een nieuw zeilbootje op de Gorechtvijver. Een 'bescheiden idee', zegt een stemmer. 'Met een groot effect. Hoe vaak staan er niet ouders met kinderen te kijken en te wijzen naar de mooie bootjes', vult een ander aan.

Ook Tria zal haar plan de komende tijd zien slagen. Samen met een collega reanimeerde ze in oktober een man die door een hartstilstand van de fiets was gevallen. Zij wil daarom een wijk-AED en 24 reanimatiecursussen voor bewoners. En Ria, die notenbomen wil planten waar inwoners in de herfst van kunnen eten, kreeg de handen ook op elkaar. Zij kreeg 236 stemmen en weet zo 3.500 euro haar kant op te krijgen.

Verkiezingen slechts deel budget

Met de verkiezingen van de afgelopen weken wordt 21.850 euro verdeeld: 3.150 euro wordt voorlopig niet uitgegeven. Het is een klein deel van het totale budget van de wijkraad. Die verdeelt in twee jaar tijd namelijk 200.000 euro.

Busje

Bijna de helft van dat geld werd in 2018 al uitgegeven. De grootste 'hap', van 22.450 euro, ging naar een busje. Dat vervoert personen, maar helpt ook bij het ophalen van afval. Zwerfvuil was namelijk een doorn in het oog van de bewoners van de Oosterparkwijk.

Ook ateliers op twee scholen kregen samen 20.000 euro. De notulist van wijkraadsvergaderingen ontving 2.520 euro, er zijn zes 'hondenhaltes' betaald om poepoverlast tegen te gaan en de fietsenstalling aan het Goudenregenplein wordt voor een kleine 4.000 euro opgefleurd.

'Effect Wijkraad is nihil'

Kritiek is er ook. De bewonersorganisatie van de wijk was begin dit jaar nog niet bijster enthousiast over de resultaten van de wijkraad. Jaap de Graaf, secretaris van die organisatie, vond toen dat de wijkraad met meer eigen initiatieven moest komen en ook grotere thema's als armoede en verkeer moest aanpakken.

En de kritiek is nog niet weg. Sterker nog, misschien is die wel groter geworden. 'Gelukkig had ik niet meegekregen dat Paulusma die prijs heeft gewonnen', zegt De Graaf even nadat hij de telefoon opneemt. 'Het effect van de Coöperatieve Wijkraad is vrijwel nihil.'

Maar er rijdt toch een busje, er zijn hondenpoepbakken geplaatst en elf projecten waar de wijk voor heeft kunnen stemmen worden straks toch uitgevoerd? Hoezo is het effect dan nihil?

'Busje was er zonder wijkraad ook geweest'

'Dat busje was er zonder de wijkraad ook wel gekomen', zegt de secretaris van de bewonersorganisatie. 'Wij hadden dat idee al tijden. Ze rijden immers ook in Beijum en Paddepoel, dus hadden we tegen het gebiedsteam kunnen zeggen: "wij willen er ook één".'

Iedere wijk en ieder dorp in de gemeente Groningen heeft zo'n team: ze maken plannen voor verbeteringen in de wijk.

Geen zin in politiek

De Graaf zegt dat de meeste mensen helemaal geen zin hebben om zich bezig te houden met een wijkraad of andere politieke zaken. 'Het merendeel van de inwoners heeft niets met de Wijkraad, en eerlijk gezegd ook niet met onze Bewonersorganisatie.'

Het lijkt erop dat De Graaf ergens wel een punt heeft. Immers hebben 'slechts' 1.000 van de 12.500 inwoners een stem uitgebracht op verkiezingen voor projecten in hun wijk. Dat is nog geen tien procent. Is het experiment dan wel geslaagd?

'Tevreden met tien procent'

'Ik weet zeker dat we met de Coöperatieve Wijkraad meer mensen bereikt hebben dan als we het experiment niet gehouden hadden', zegt Wieke Paulusma.

'En het klopt dat ongeveer 1.000 mensen gestemd hebben, maar er zijn veel meer bezoekers geweest op de website. Die mensen hebben we ook bereikt. Zo werkt het ook met verkiezingen: er zijn ook veel meer mensen met de verkiezingen bezig, dan er uiteindelijk stemmen', denkt het D66-raadslid. 'Dat 10% van de wijkbewoners heeft gestemd is iets waar je dan tevreden mee kan zijn.'

Toekomst

Intussen is de toekomst van de wijkraad nog ongewis. Het experiment duurt tot komend voorjaar. Of het experiment wordt voortgezet is aan de gemeenteraad.

'Ik weet nog niet of ik er voor ben dat de wijkraad blijft bestaan', zegt Amrut Sijbolts, gemeenteraadslid namens de Stadspartij en voormalig lid van de wijkraad. 'Er moet eerst een evaluatie komen. Daar wacht ik op.'

