Midden-Groningen schenkt fietsen aan kinderen uit arme gezinnen

In de gemeente Midden-Groningen kunnen kinderen uit arme gezinnen voortaan een gratis fiets krijgen. Het Kinderfietsenplan is een samenwerking tussen stichting Leergeld, kledingbank Máxima, WerkPro en de ANWB.

'Er zijn veel kinderen die in armoede leven in Midden-Groningen. Het is een gemeente waar de sociale problematiek groot is. En de armoedeproblematiek ook. Dan praat je toch over vele honderden kinderen', verklaart wethouder Peter Verschuren het initiatief.

Goeie, gebruikte fietsen

Voor de fiets komen kinderen uit gezinnen die minder dan 125 procent van het sociaal minimum verdienen in aanmerking. De fiets wordt hun eigendom.

'Het gaat om goeie, gebruikte fietsen die opgeknapt zijn WerkPro, door mensen die daar vrijwillig werken of die in een traject naar de arbeidsmarkt zitten. De fietsen worden ingezameld door de ANWB, die dat in meer plaatsen doet', zegt Verschuren.

Armoedepact Groningen

De gratis fietsen zijn bedoeld voor kinderen tot 12 jaar. Voor kinderen die naar de middelbare school gaan, kent de gemeente Midden-Groningen al langer regelingen. Zij hebben recht op 600 euro, waarmee ze bijvoorbeeld een fiets kunnen kopen.

Het Kinderfietsenplan komt voort uit het Armoedepact Midden-Groningen. 'We werken daarin samen met veel organisaties om de armoede een beetje minder te maken', vertelt Verschuren. 'We zijn bijvoorbeeld ook bezig met een moestuin om groente te verbouwen voor de Voedselbank. Verder hebben we een Computerbank, die gratis computers ter beschikking stelt aan arme gezinnen.'