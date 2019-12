Missie volbracht: kerstboom voor Stad uit Winschoter tuin getakeld

'We laten hem wel een beetje met weemoed gaan.' De kerstboom die vanaf volgende week op de Grote Markt in hartje Stad pronkt, is vrijdagochtend uit de tuin van mevrouw Panman in Winschoten getakeld.

En dat was nogal een operatie. De boom - een nordmannspar - is zeventien meter hoog, weegt vierduizend kilo en moest vanuit de tuin over een huis en een andere boom getakeld worden.

Planning

'En de boom moet ook nog heel blijven, als het even kan', zegt Louis van der Tuin, die namens de Groningen City Club met het project is belast. 'We zijn hier ook al een paar keer geweest om het goed te bekijken. Zo hebben we een planning gemaakt.'

Geen geheim

De boom stond meer dan veertig jaar bij de familie Panman in de tuin. 'Mijn man kocht hem destijds als klein boompje bij de hovenier.' Het geheim van de boom? 'We hebben er niks aan gedaan hoor, dat heeft hij zelf gedaan. Er zitten ook altijd veel vogels in.'

Toch vond ze het een goed idee dat de boom naar Stad zou gaan. 'Hij wordt te gevaarlijk. We zijn bang dat hij omvalt als er een hevige storm komt.'

Mevrouw Panman (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)



Vervoerd

Ook het vervoer van de boom van Winschoten naar Stad is geen sinecure. 'Hij moet ingebonden worden, anders is hij veel te breed', vertelt Van der Tuin. 'Hij wordt onder begeleiding over de weg vervoerd naar Wagenborg (het kraanbedrijf dat het hijswerk deed - red.) en daar staat hij in het weekend in een loods.'

Het was ook al passen en meten om de dieplader in de krappe straten van het hofje waar mevrouw Panman woont te krijgen. 'Een bewonderenswaardig gezicht is het.'

De operatie trekt bekijks vanuit de buurt (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)



Lampjes aan

Maandagmorgen om zes uur gaat de boom - voor de drukte aan - naar de Grote Markt, om acht uur komt de kraan die hem op de plek tilt. Daarna wordt de boom opgetuigd. Donderdag om 17:30 uur gaan de lampjes aan.

'Het is een heel mooie boom', zegt mevrouw Panman bij het afscheid van 'haar' boom.

