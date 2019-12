Dit Was De Week: De boom is weer onderweg!

Het nieuws van afgelopen week wat minder goed gevolgd? Geen nood: in Dit Was De Week zetten we de belangrijkste gebeurtenissen nog eens voor je op een rij.

In Dit Was De Week vatten we elke zaterdag het belangrijkste nieuws voor je samen.



Karige Kerst

Donderdag werd bekend dat er weer een protestactie van de boeren aan zit te komen. Eén van de plannen is het platleggen van de voedselvoorziening in het land in de week voor kerst.

De supermarktbranche maakt zich zorgen over de plannen. Het is niet het eerste protest van de boeren. Eerder werd het Malieveld bezet en werd geprotesteerd bij meerdere provinciehuizen en langs op- en afritten van snelwegen.

[IMG:http://cms.rtvnoord.nl/content/foto/extragroothd/190927-Trekkers.jpg]

Trekkers tijdens een eerder boerenprotest (Foto:Steven Radersma/RTV Noord)

Goedkoop bier

Door de zogeheten hectoliter bonus krijgen studentenverenigingen forse kortingen op de aankoop van bier. Vindicat zou de beste deal van alle verenigingen hebben. De Groninger politiek reageert geschokt: 'Het zou goed zijn als de verenigingen gaan nadenken over andere manieren van inkomsten', aldus een woordvoerder van burgemeester Schuiling.

Miljoen kwijt

Een inwoner van Noord-Nederland is bijna een miljoen euro kwijtgeraakt. Hij kreeg een sms'je waarin stond dat zijn bankpas bijna verlopen was. De volgende morgen was het geld weg. 'In alle snelheden van het dagelijkse werk is hij erin getuind', aldus persofficier Gerben Wilbrink.

Duizend kilometer per uur

Groningen is, samen met Zeeland, nog in de race voor de proef met een hyperloop. Flevoland en Zuid-Holland, de andere kanshebbers, vielen af. Met de hyperloop kun je duizend kilometer per uur reizen. Groningen is al sinds 2017 in de race.

Kerstboom

De kerstboom voor in Stad is onderweg! Dit jaar komt de boom uit de tuin van mevrouw Panman uit Winschoten. De boom is zeventien meter hoog. De operatie was niet gemakkelijk: de boom moest over het huis en een andere boom worden getakeld.

Mevrouw Panman vindt het een goed idee dat de boom haar tuin verlaat. 'Hij wordt te gevaarlijk. We zijn bang dat hij omvalt als er een hevige storm komt.'

[IMG:https://media.rtvnoord.nl/content/pdf/191206_1226_08206871-9d65-43c7-9e03-3cff09f46dcc.jpg]

(Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

De Slotplaat

Het is alweer een week geleden dat het Forum werd geopend. Inmiddels wordt het gebouw al volop gebruikt. En: de gemeente maakte woensdag bekend dat ze dit jaar weer een nieuwjaarsfeest houdt. Je raadt het al: in het Forum.