Zeeslaboerderij staat te trappelen voor dubbele dijk

Een consortium van drie bedrijven staat in de startblokken om op grote schaal zeewier te telen in de dubbele dijk bij Bierum. Het wachten is op overeenstemming met de provincie.

De Zeeslaboerderij. Dat is de werktitel die de bedrijven hebben gegeven aan hun project. Die drie bedrijven zijn The Seaweed Company, North Sea Weed en ingenieursbureau Buro Hollema.

Groningen erg geschikt

Volgens het consortium is het noorden van Groningen bij uitstek geschikt voor de teelt van zeewier. Er is ruimte, de waterkwaliteit is goed en het zeewier kan er relatief dichtbij worden afgezet.

De plannen van de Zeeslaboerderij zijn ver uitgewerkt. Het consortium ziet de dubbele dijk eigenlijk als opstapje naar een veel grootschaliger teelt van wier langs de Nederlandse kust, maar ook in het buitenland.

Chocomel en tandpasta

'Veel mensen weten het niet, maar zeewier wordt al gebruikt in heel veel producten', zegt Hessel Altenburg namens het consortium. 'Het zit in chocomel, tandpasta, bier en wordt gebruikt bij de productie van keramiek en medicijnen, om maar eens wat te noemen.'

'Dan heb je het over de allerbeste kwaliteit, het topje van de piramide. Maar ook de iets mindere kwaliteit zeewier is goed bruikbaar, bijvoorbeeld in de chemie, of als bestanddeel van veevoer.'

Veel ervaring

Altenburg kan het weten, want hij handelt al jarenlang in zeewier. Over de hele wereld koopt hij het in. 'Het zou mooi zijn als we het dicht bij huis kunnen produceren.'

Het consortium beschikt naast kennis over de inkoop- en afzetkanalen ook over veel teeltdeskundigheid van zeewier. Altenburg: 'Het bedrijf The Seaweed Company is daar al dertig jaar mee bezig. Wij hoeven niet meer te experimenteren, we kunnen zo van start.'

Open eindjes

Toch is er nog wel een hobbel te nemen, want de inschrijving van de Zeeslaboerderij voor de dubbele dijk kwam niet rond. 'Er zijn nog te veel open eindjes', zegt Altenburg daarover. 'Als wij gaan investeren, willen we meer informatie over bijvoorbeeld de bodemkwaliteit en de plek waar het zeewater wordt ingelaten.'

Ook de provincie zag het consortium kennelijk niet als geschikte kandidaat, 'We hebben nog geen geschikte kandidaat kunnen vinden', zei gedeputeerde Henk Staghouwer vóór de zomer van 2019.

Alsnog van start

Maar volgens Altenburg wordt er inmiddels met de provincie overlegd over mogelijkheden om alsnog van start te kunnen gaan. 'Er zijn zoveel opties met de dubbele dijk', zegt hij. 'Je kunt de zeewierteelt bijvoorbeeld combineren met het kweken van vis en garnalen. Het zou zonde zijn als deze kans aan Groningen voorbij zou gaan.'

Verantwoordelijk gedeputeerde Henk Staghouwer kan nog niet reageren op het plan. Hij hoopt begin januari duidelijkheid te kunnen geven.

Dubbele dijk

De dubbele dijk maakt onderdeel uit van de dijkversterking tussen Delfzijl en de Eemshaven. Achter de primaire dijk bij Bierum is een tweede dijk aangelegd. In het gebied daartussen kan gecontroleerd zout water worden binnengelaten. De dubbele dijk maakt onderdeel uit van de dijkversterking tussen Delfzijl en de Eemshaven. Achter de primaire dijk bij Bierum is een tweede dijk aangelegd. In het gebied daartussen kan gecontroleerd zout water worden binnengelaten. De dubbele dijk bestaat uit twee delen: het eerste deel wordt gebruikt om slib uit de Eems-Dollard 'in te vangen'. Het slib dat daar neerslaat, wordt gerijpt tot klei, die later gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld dijkversterking. Het tweede deel van de dijk staat direct in verbinding met het eerste deel en is speciaal bedoeld voor aquacultuur en zilte teelt.

