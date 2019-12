'Asielbus' blijft voorlopig toch rijden

De speciale pendelbus voor asielzoekers tussen het aanmeldcentrum in Ter Apel en Emmen blijft voorlopig toch rijden. De proef stopt niet op 15 december zoals eerder de bedoeling was.

Het experiment met de pendelbus is in mei gestart om overlast op de reguliere buslijn 73 te verminderen. Asielzoekers uit veilige landen zorgden voor veel overlast en opstootjes. De proef zou na drie maanden stoppen, maar werd twee keer verlengd.

Opstootje

Qbuzz en het ministerie van Justie en Veiligheid wilden half december stoppen met de asielbus, omdat er geen indcidenten meer zouden zijn. Maar uit een reportage van Nieuwsuur bleek dat niet te kloppen, er was een opstootje te zien bij de bushalte van de pendelbus.

'Toen we de beelden zagen zijn we toch gaan nadenken: Wat gebeurt hier allemaal? Niet alleen wij, maar ook de chauffeurs', vertelt woordvoerder Michel van der Mark van Qbuzz.

Tijd

Qbuzz is nog in gesprek met het ministerie over een mogelijk definitieve beslissing over verlenging van de proef. 'Daar willen we de tijd voor nemen en tot die tijd blijft de bus rijden', vertelt Van der Mark.

Twijfel

Eerder gaf burgemeester Jaap Velema van Westerwolde aan dat hij de cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid over incidenten in twijfel trok. Volgens de evaluatie van de proef zouden er 'geen incidenten' hebben plaatsgevonden.

Uiteindelijk wil Qbuzz terug naar de oude situatie: de reguliere buslijn 73 moet weer stoppen bij de bushalte van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens Qbuzz was 15 december een goed moment om dat te doen, omdat er dan niet meer met contact geld betaald kan worden in bussen en bovendien in alle bussen camera's hangen.

Het is nog niet bekend wanneer er duidelijkheid komt over een eventuele definitieve verlenging.

Lees ook:

- Geen incidenten met 'asielbus'? Burgemeester twijfelt aan cijfers

- Proef 'asielbus' Ter Apel stopt over twee maanden