Ondernemingskamer grijpt in bij Groningse windmolenbouwer

Mega Windforce is een bedrijf dat een volledig nieuw type windmolen heeft ontworpen. Die nieuwe molen zou minder snel slijten, geen geluidsoverlast veroorzaken en meer energie leveren.

Ring

Kern van het nieuwe ontwerp is een ring met een diameter van 2,5 meter waarin een generator is verwerkt. Nadat de werking bewezen is met een prototype kan de molen ook veel groter worden.

Subsidie

Twee jaar geleden lijken de vooruitzichten voor Mega Windforce positief. Het ontwerp van de nieuwe windmolen slaat aan. Er wordt financiële steun binnengehaald. De provincie Groningen verleent 126.000 euro subsidie voor wat als een veelbelovende start-up wordt gezien.

Aandelen

Bedenkers van het patent van de nieuwe molen zijn Keesjan Klant en Woud Vleugel. Zij trekken investeerder Leo Deurholt aan. Samen hebben deze drie bijna zestig procent van de aandelen.

41 procent van de aandelen zijn voor Anton Bos en Leen van der Gevel, die zijn aangenomen om het commerciële en zakelijke deel van Mega Windforce te bestieren en de molen verder te ontwikkelen.

Aanvankelijk verloopt dat vlot. Na diverse studies met onder meer TU Delft en met verschillende marktpartijen is de molen vorig jaar officieel gecertificeerd door het gezaghebbende instituut DEWI.

Wangedrag

Maar al snel daarna gaat het mis tussen de groep Bos en Van der Gevel en de groep met een meerderheid van de aandelen. Over en weer zijn er beschuldigingen van wangedrag. Ondertussen ligt het ontwikkelen van de molen bijna stil. Er is zelfs nog geen prototype gemaakt.

Escalatie

Het conflict escaleert en Klant, Vleugel en Deurholt zetten Bos en Van der Gevel als bestuurders aan de kant. Die laatste twee stappen naar de Ondernemingskamer, een

onderdeel van het Gerechtshof in Amsterdam dat bindende uitspraken kan doen over geschillen binnen Nederlandse vennootschappen.

'Geen harmonie'

De Ondernemingskamer stelt hen in het gelijk en benoemt in de persoon van Kees Willemse een extra bestuurder die orde op zaken moet stellen. Maar dat blijkt een taaie, zo niet onmogelijke klus. 'Er was geen goede harmonie', blikt Willemse terug. 'Er was een spanningsveld, en het handelen van de bestuurders was niet altijd ingegeven door het belang van de onderneming.'

Willemse besluit daarom in oktober dit jaar de Ondernemingskamer te verzoeken de mede-bestuursleden te schorsen. 'Een stap die je niet snel zet', zegt hij.

Beheerder

De Ondernemingskamer buigt zich over de zaak en besluit uiteindelijk inderdaad het zittende bestuur te schorsen en alle aandelen onder beheer te stellen. Die beheerder wordt Wouter Jongepier van advocatenkantoor Dentons Boekel in Amsterdam.

Nieuwe poging

Bestuurder Kees Willemse krijgt op die manier de ruimte voor een poging Mega Windforce vlot te trekken. Hij gaat proberen nieuwe financiers te vinden voor het afbetalen van de schulden en de verdere ontwikkeling van de windmolen. 'We gaan beginnen met het testen van de generator in het laboratorium', zegt hij. 'En parallel daaraan willen we het prototype gaan ontwikkelen.'

Noordelijke provincies

Nadat het prototype zich bewezen heeft moet de molen op grotere schaal geproduceerd gaan worden. Willemse: 'Waar precies weten we nog niet, maar er is een grote kans dat dat ergens in de noordelijke provincies gaat gebeuren. Daar is ook de ruimte om deze molens te plaatsen.'

