Oud-burgemeester Meindert Schollema (69) is overleden

Oud-burgemeester Meindert Schollema (PvdA) is overleden. Hij is in de nacht van vrijdag op zaterdag bezweken aan de gevolgen van een hartstilstand die hij woensdagmorgen kreeg in zijn huis in Middelstum.

Omwonenden hebben nog geprobeerd hem te reanimeren en daarna is hij overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij overleden. Schollema is 69 jaar geworden.

Van elektricien naar burgemeester

Meindert Schollema werd geboren in 1950 in Middelstum. Hij heeft zich opgewerkt van elektricien tot burgemeester. Van 1999 tot 2015 was hij eerste burger van Pekela. Daarvoor was hij wethouder van de gemeente Middelstum. Hij is ook waarnemend burgemeester van Menterwolde geweest.

PvdA

Schollema was een PvdA'er in hart en nieren. In februari 2015 kreeg hij een conflict met zijn partij, die toen in de regering zat. Schollema wilde zeker weten dat er dat jaar niet meer dan 35 miljard kuub gas zou worden gewonnen in het Groninger veld. Hij vond dat de PvdA anders uit het kabinet moest stappen. Hij belde persoonlijk met partijleider Diederik Samsom. Die zou hem beloofd hebben uit het kabinet te stappen als er meer gas zou worden gewonnen dan afgesproken. Later ontkende Samsom deze uitspraak te hebben gedaan. Schollema bleef wel lid van de PvdA: 'Het is mijn club en dat zal altijd zo blijven', zei hij.

Man van het volk

Als 'burgemeester van het volk' hield Schollema niet van formaliteiten. De ambtsketen droeg hij alleen op heel belangrijke momenten. 'Zonder kan ik ook wel burgemeester zijn', zei hij daarover in het TV Noord-programma Cunera in 2015.

Hongerstaking

Een zwarte bladzijde in zijn carrière was het ontruimen van twee huurhuizen in Pekela, omdat de bewoners voor heel veel overlast zorgden. De gezinnen gingen in hongerstaking vlak bij Schollema's huis.

EO-documentaire over Pekela

Een ander moment waar Schollema niet graag aan herinnerd werd, was een uitzending van het EO-programma Dit is de Dag in 2015. Daarin werden Pekelders afgeschilderd als uitkeringstrekkers en -fraudeurs. Schollema ergerde zich aan dit eenzijdige beeld. De gemeente liet zelf filmpjes maken, waarin een andere kant van Pekela werd belicht.

Beatrix

Een hoogtepunt voor Schollema was de komst van koningin Beatrix naar Pekela. Zij opende in 2011 een brede school in Oude Pekela. 'Dat was een heel mooi moment voor alle Pekelders', zei Schollema daarover.

Pensioen

Toen zijn vrouw Trieneke ernstig ziek werd, realiseerde Schollema zich dat er meer in het leven is dan werken. Zijn echtgenote herstelde en Schollema besloot met pensioen te gaan. Samen gingen ze terug naar Middelstum.

Schollema bekleedde daar nog verschillende bestuursfuncties. Zo was hij actief voor de Vereniging Groninger Dorpen en voetbalvereniging Middelstum.

Uitvaart

Meindert Schollema wordt aanstaande vrijdag begraven. De uitvaart is bij de sportvoorziening in Middelstum. Daarna wordt Schollema naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats in Toornwerd gebracht. De familie laat weten: 'Op vrijdag 13 december nemen wij samen met iedereen die dat wil afscheid van Meindert.'

Lees ook:

- Meindert Schollema in zorgwekkende toestand na hartinfarct