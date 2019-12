'Kan Stadskanaal geen paradijs voor ouderen worden?'

Tientallen leerlingen van scholengemeenschap Ubbo Emmius in Stadskanaal denken na over de bestrijding van de krimp. Verschillende ideeën passeren de revue en worden eind januari gepresenteerd tijdens een symposium van de gemeente.

Hoe houden we jongeren in de Kanaalstreek? Op die vraag hoopt de gemeente antwoord te vinden. De havo- en vwo-leerlingen van het Ubbo Emmius in Stadskanaal denken in elk geval na over die vraag.

Geen probleem, maar een kans

De leerlingen maken zich in elk geval minder druk over het stempel 'krimpregio'. 'De krimp moeten we hier niet als een probleem zien, maar als een kans', zegt leerling Liedewij Bosgra.

Zij stelt aan het panel, bestaande uit woordvoerder Bert Viel (gemeente Stadskanaal), Bert Dijkstra (directeur Ubbo Emmius) en ondernemer Erik Vos (Witec) de vraag: 'Kan Stadskanaal geen paradijs worden voor ouderen?'

Rust vinden

De panelleden krijgen een glimlach op hun gezicht. Gevraagd naar de uitleg van Liedewij Bosgra vertelt ze het volgende. 'We moeten ervoor zorgen dat ouderen hier blijven wonen en dat ouderen emigreren naar dit gebied', vindt ze. 'Hier kunnen ze rust vinden op hun oude dag en daar omheen kunnen we activiteiten organiseren en eenzaamheid onder ouderen verminderen.'

Jongeren kunnen ook profiteren, denkt ze. 'Jongeren kunnen worden opgeleid in het ziekenhuis, waar ze tegelijk werken en leren, zodat ze daarna ouderen kunnen helpen en ondersteunen. Een win-winsituatie.' Een ouderenparadijs als toekomstbeeld om jongeren werk voor de toekomst te bieden.

We hebben hier een paar geweldige bedrijven, zoals Witec. Probeer meer van zulke bedrijven hierheen te halen Martijn Dilling - leerling Ubbo Emmius

Bedrijven trekken

Martijn Dilling wil nadenken over het promoten van de Kanaalstreek als regio. 'We hebben hier een paar geweldige bedrijven, zoals Witec', zegt hij. 'Probeer meer van zulke bedrijven hierheen te halen.'

Dilling denkt dat jongeren op die manier kunnen blijven. Zelf wil hij eerst de wereld ontdekken. 'Ik wil International Relations studeren in Leiden en daarna richting Afrika. Daar ben ik eens op vakantie geweest en dat vind ik prachtig. Afrika is hier niet. Daarna terug naar Stadskanaal? Misschien, wie weet.'

Trotse docent

Docent Christien Hommes is in elk geval trots op de denkkracht van haar leerlingen.

'Ik ben heel trots hoe zij zich hebben voorbereid op het gesprek met belangrijke personen uit de gemeente', zegt Hommes. 'Ze hebben ideeën ingebracht. Hier staat een trotse docent aardrijkskunde.'

