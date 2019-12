Dit weekend in Groningen: Tijd voor Kerst of toch nog Sinterklaas?

Kerstmarkt

Sinterklaas is nog maar net achter de rug of je kunt dit weekend al helemaal in de kerstsfeer komen. In onder andere Sappemeer, Tolbert, Bourtange en Nieuwe Pekela worden kerstmarkten georganiseerd.

Zweedse Markt

In Stad is er geen gewone, maar een Zweedse kerstmarkt. In de oude suikerfabriek kun je zaterdag en zondag van 8:00 tot 17:00 uur terecht als je wilt weten wat een Zweedse kerstmarkt precies inhoudt.



zweedsekerstmarktgroningen View Profile View More on Instagram zweedsekerstmarktgroningen



DANKBAAR. Zo voelen we ons. Voordat we 2018 uit gaan knallen blikken we nog even terug en willen we vooral wat mensen bedanken die ó zo lief voor ons zijn geweest. A big thank you voor alle bezoekers (wat waren het er veel!), de helden op het parkeerterrein, de bazen achter de bar, toppers bij de entree, de op- en afbouwploeg, muzikanten, het team van de Suikerfabriek en ieder andere betrokkene. En natuurlijk grote dank en dikke complimenten voor onze mega line-up: de exposanten die de Zweedse Kerstmarkt 2018 een gezicht gaven. See you in 2019! DANKBAAR. Zo voelen we ons. Voordat we 2018 uit gaan knallen blikken we nog even terug en willen we vooral wat mensen bedanken die ó zo lief voor ons zijn geweest. A big thank you voor alle bezoekers (wat waren het er veel!), de helden op het parkeerterrein, de bazen achter de bar, toppers bij de entree, de op- en afbouwploeg, muzikanten, het team van de Suikerfabriek en ieder andere betrokkene. En natuurlijk grote dank en dikke complimenten voor onze mega line-up: de exposanten die de Zweedse Kerstmarkt 2018 een gezicht gaven. See you in 2019!

Kerstroute

In Kiel-Windeweer kun je de kerstroute volgen. Zowel zaterdag als zondag tussen 10:00 en 17:00 uur zijn er pop-upwinkeltjes aan beide kanten van het Kieldiep. Ook mogelijk: een winterbarbecue, ponyritjes voor kinderen, fotografie en schilderkunst. De locaties zijn te herkennen aan de vlaggen langs de weg.

Blijven hangen?

Ben je toch nog een beetje blijven hangen bij Sinterklaas? Niet erg! Op zondag is er in Winsum een lezing over de representatie van Zwarte Piet in kinderboeken. Vanaf 15:00 uur kun je terecht in het Kinderboekenhuis.

[IMG:https://media.rtvnoord.nl/content/pdf/191206_1635_ANP-317343262.jpg]

(Foto:ANP)

Lichtjesdag

De tweede zondag van december is het wereldlichtjesdag. Die dag staat in het teken van overleden kinderen. In Eenrum en Midwolde wordt een lichtjesavond georganiseerd. Vanaf 18:30 uur (Eenrum) en 19:00 uur (Midwolde).

Gereedschap

Heb je kapot gereedschap? Gered Gereedschap in Groningen heeft zaterdag een open dag en helpt bezoekers met de reparaties. Tussen 13:00 en 17:00 uur op de Van Schendelstraat 1. Ook als je geen kapot gereedschap hebt, kun je meekijken met de workshops.

Veel plezier dit weekend!