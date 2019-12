Celstraf tegen Stadjer geëist na waslijst aan misdrijven

Daarnaast was de man betrokken bij een wilde achtervolging door de stad Groningen, een reeks aan diefstallen en een vechtpartij. De officier van justitie sprak van 'een flinke lijst'.

Het is niet de eerste keer dat de verdachte, die op Curaçao geboren is en sinds drie jaar in Nederland woont, voor de rechter staat. In 2017 moest hij van de politierechter in Breda drie maanden de cel in voor het hebben van een vuurwapen en een inbraak.

Achtervolging

Vorig jaar september werd man 's nachts al rijdend in een auto met gedoofde lichten gezien in de stad-Groninger wijk Paddepoel. Als de politie hem een stopteken geeft, gaat hij er met hoge snelheid vandoor. De politie zet de achtervolging in.

Na een rit met snelheden van boven de 140 kilometer per uur en een bijna-ongeluk eindigt de achtervolging in Vinkhuizen. Dat de verdachte, die zonder rijbewijs reed, gevaarlijk heeft gereden, ligt volgens hem aan de politie.

Autodiefstal

Op 'de lijst' staat ook het stelen van een auto in Groningen. De man werd met een bivakmuts op en handschoenen aan betrapt in de auto, waarvan de motorkap al open lag. 'Ik wilde spullen uit die auto halen, maar ik wilde hem niet stelen.'

Over twee gestolen scooters die bij de 23-jarige thuis zijn gevonden is zijn verklaring: 'Ik heb die voor iemand daar neergezet, ik wist niet dat ze gestolen waren. Ik ben dom geweest en had dat niet moeten doen.'

Broodjes te snijden

Wel erkent de man de diefstal van een moker en een paar handschoenen in Groningen. Ook zijn betrokkenheid bij een vechtpartij in de Groninger wijk Selwerd ontkent hij niet, maar de getuigenverklaringen dat hij met een vuurwapen heeft gedreigd, zijn volgens hem niet waar.

Wel klopt het dat hij een 'vilmes' in zijn bezit had, maar dat was volgens de verdachte om broodjes mee te snijden.

'Niet meer de fout ingegaan'

Met de reeks aan strafbare feiten is de Stadjer in zijn proeftijd opnieuw de fout in gegaan. In december vorig jaar moest hij daarom nog drie maanden de cel in om de rest van zijn straf uit te zitten.

Volgens zijn advocaat is dit goed geweest. 'Hij is daarna niet meer met justitie in aanraking gekomen. Ook heeft hij gewerkt', aldus de raadsman.

Hij vindt daarom een werkstraf op zijn plek, met als extra stok achter de deur een voorwaardelijke celstraf. 'Dat heeft de vorige keer ook goed uitgepakt', aldus de advocaat.