Zonnepark past niet in plannen gemeente: 'Wij worden in de volle breedte belemmerd'

'We worden in de volle breedte belemmerd', zegt Johan Duut uit Appingedam namens de initiatiefnemers.

Vijf keer te groot

Energiecoöperatie De Eendracht wil tussen Appingedam en Loppersum een zonnepark bouwen van vijftig hectare groot. De gemeente weigert een vergunning af te geven, voordat de nieuwe Energievisie is vastgesteld. In die visie staat dat zonneparken maximaal tien tot twaalf hectare groot mogen zijn.

'Met deze visie kan het initiatief voor Zonneweide Garreweer niet op de door ons gewenste manier doorgaan', zegt Duut, voorzitter van de coöperatie.

Tonnen geïnvesteerd

Daardoor dreigen de investeringen van de afgelopen periode voor niets te zijn geweest. Zo hebben de initiatiefnemers - met alle risico's van dien - een aanbetaling van 400.000 euro gedaan aan netbeheerder Enexis om capaciteit op het drukke elektriciteitsnet te reserveren.

'De netwerken staan onder druk. Als wij het niet gereserveerd hadden, was de capaciteit ergens anders naartoe gegaan. Het kan best zijn dat dit geen duurzaam initiatief was', zegt Duut.

Richtlijnen

De Energievisie is door de Eemsdelta-gemeenten (Delfzijl, Appingedam en Loppersum) geschreven. Initiatieven voor duurzame energie worden straks hieraan getoetst. In de visie staat op welke plekken windturbines en zonneparken mogen komen en hoe groot deze mogen zijn.

Met de visie willen de gemeenten voorkomen dat de landerijen vol komen te staan met wind- en zonneparken. 'Als je eens wist hoeveel plannen er wel niet aan mij gepresenteerd zijn voor grote zonneparken, daar schrik je van', zei wethouder IJzebrand Rijzebol (CDA) van buurgemeente Delfzijl donderdag.

Reacties van inwoners

De visie is nu nog in concept, eind maart wordt het vastgesteld door de drie gemeenteraden. Inwoners konden tijdens elf bijeenkomsten input geven voor de visie. De drie gemeenten organiseren de komende weken opnieuw inloopavonden waarop inwoners reacties kunnen geven.

Duut is van plan een 'pittige zienswijze' in te dienen in de hoop dat het zonnepark wel doorgang kan vinden: 'Onze inbreng lezen we nauwelijks terug. Behalve dat we graag willen dat we een lagere energierekening willen. Ja, wie wil dat niet?'

De visie Ruimte voor Energie is hier te vinden.

Lees ook:

- Eemsdelta-gemeenten willen geen nieuwe windparken

- Plannen zonnepark Garreweer op losse schroeven door gesteggel met gemeente