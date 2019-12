Aanvoerder Te Wierik twijfelgeval voor FC Utrecht-thuis

'Hij zal morgen moeten trainen om in aanmerking te komen voor zondag', zegt trainer Danny Buijs vrijdag over zijn aanvoerder Mike te Wierik. De verdediger is een vraagteken voor de wedstrijd tegen FC Utrecht van aankomende zondag.

FC Groningen werkt verder met een fitte selectie naar de wedstrijd met FC Utrecht toe. Buijs zal dus keuzes moeten maken. Dat is iets wat de trainer zich goed beseft. 'We hebben veel keuzes, dan ga je natuurlijk nadenken en dan is het lastig om altijd het juiste antwoord te vinden.'

Lundqvist voor El Messaoudi?

Op basis van de tactische training lijkt Buijs die vraag anders te beantwoorden in vergelijking met vorige week toen Groningen met 1-0 van Fortuna Sittard verloor. Op het middenveld lijkt een plek te worden ingeruimd voor Ramon Pascal Lundqvist. Dat zal vermoedelijk ten koste gaan van Ahmed El Messaoudi.

We beslissen zaterdag pas hoe we gaan spelen Danny Buijs - trainer FC Groningen

Mocht Te Wierik niet op tijd fit zijn, dan zal Azor Matusiwa terugkeren in de basis en zakt Samir Memisevic een linie terug. Toch wil Buijs nog niet teveel kwijt over zijn opstelling. 'We hebben in verschillende varianten getraind, maar we beslissen morgen pas hoe we gaan spelen komende zondag.'

Opbouw

Tegen Fortuna was de opbouw van FC Groningen niet om over een huis te schrijven. Met Te Wierik, Memisevic en Ko Itakura achterin kwam Groningen op het middenveld vaak een speler tekort. Daar was de trainer het niet geheel mee eens en hij zag dat er wel mogelijkheden lagen voor zijn team in de opbouw.

'Vaak zie je de dingen die je op voorhand ook wil zien, waardoor je ook dingen mist. Tegen Fortuna was Itakura degene die tien keer vrij kon in dribbelen, maar doordat hij elke keer positioneel verkeerd stond, liep hij zichzelf vast of dribbelde hij niet in. Daardoor kregen we geen man meer situatie die we uit konden spelen.'

'Ik denk dat de meeste mensen ons als lichte favoriet zijn omdat we thuis spelen, maar ik zie het als een 50/50 wedstrijd. Op papier heeft Utrecht iets meer ervaring, maar met ons thuisvoordeel en enthousiasme in de ploeg kunnen we het ze zeker lastig maken.'