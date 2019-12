Brouwhotel Parkzicht is 'Veendammer ondernemer van het jaar'

In Theater vanBeresteyn liet het hotel Vegter Waterbouw en Oldenburger Fritom achter zich. Weij: 'Ik weet dat we kanshebber waren, maar ik had een ander de hoofdprijs toebedeeld. De prijs komt daardoor nog harder aan.'

Van hotel naar brouwhotel

Het voormalige Hotel Parkzicht werd de afgelopen periode omgetoverd tot Brouwhotel Parkzicht. Vorig jaar startte Weij een eigen brouwerij bij het hotel. Twee weken geleden opende de slijterij van Parkzicht.

'We proberen streekproducten te gebruiken, zoals mout uit de Eemshaven en hop uit Zuidbroek. Alles wat mogelijk is, gebruiken we in onze bieren.'

De jury noemt de manier van ondernemen innovatief. 'Het is een stukje waardering', vindt Weij. 'Mijn opa zei altijd: een profeet wordt niet geëerd in eigen land. Het tegendeel is nou bewezen.'

