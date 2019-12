De ANBO zet vrijwilligers in om ouderen te behoeden voor onveilige situaties. Een van de onderdelen is het herkennen van zogenaamde babbeltrucs. Jaarlijks komen deze trucs zo'n 100.000 keer voor.

'Er zijn heel verschillende manieren', vertelt ANBO-directeur Liane de Haan. 'Recent was in het nieuws dat twee verpleegkundigen zich melden om bloed te komen prikken. Eentje gaat bloedprikken en de ander haalt het huis leeg. Dat is heel eng.'

'Maar er zijn ook mensen die aanbellen en vragen: mag mijn kind even plassen? Vervolgens komt iemand via de acherdeur binnen die het huis leeghaalt. Het is vaak gericht op een kwetsbare doelgroep die goed van vertrouwen is.'

Het gevoel van onveiligheid als iemand in je huis komt, blijft heel lang Liane de Haan - ANBO

Volgens De Haan is onduidelijk hoe groot het probleem precies is, omdat sommige slachtoffers uit schaamte geen aangifte doen. Zij roept op om dit wél te doen als zoiets je overkomt.

En voor wat betreft onbekende aan de deur, is ze helder. 'Het is fijn dat je mensen vertrouwt, maar eigenlijk kan dat niet meer. Het is heel vervelende keuze, maar bescherm jezelf goed. Wat gestolen wordt is maar materieel. Maar wat het met mensen doet als iemand in je huis komt; dat gevoel van onveiligheid blijft heel lang.'

De vrijwilligers van de ANBO checken zowel de digitale veiligheid van ouderen als de veiligheid in en om het huis. Op de website van de ouderenbond staat wat de controle precies inhoudt.