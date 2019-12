Half jaar cel voor thuis hebben van pistool en honderd xtc-pillen

Een 34-jarige man uit Groningen moet een half jaar de cel in voor het hebben van een pistool en 101 MDMA-pillen. De drugs en het pistool werden in december vorig jaar door de politie in de woning van de man gevonden.

De Groninger verscheen twee weken geleden voor de rechtbank in Groningen en hoorde toen een jaar cel tegen zich eisen. Over het vuurwapen wilde de man wel het een en ander vertellen, maar over de MDMA hield hij zijn kaken op elkaar.



De advocaat van de Groninger vindt dat de man alleen straf moet hebben voor het hebben van het vuurwapen en vindt daarom een werkstraf op z'n plaats.

De rechtbank gaat daar niet in mee en rekent het de man extra aan dat hij zijn mond hield over de drugs. Bovendien oordeelt de rechter dat iemand moet weten wat er in zijn huis aanwezig is en is hij daar ook verantwoordelijk voor.