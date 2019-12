Deze dag: filmpje pakken bij Veenlust

We gaan terug naar deze dag in de geschiedenis: 7 december 1929. De dag dat de bioscoop van Sociëteit Veenlust in Veendam werd geopend.

Om het hele verhaal te vertellen, maken we nog een sprongetje terug in de tijd. Naar 1883 om precies te zijn, het jaar waarin Sociëteit Veenlust het levenslicht ziet. Een houten gebouw dat dienst deed als Duits paviljoen tijdens de Wereldtentoonstelling in Amsterdam, wordt verscheept naar Veendam. Daar wordt Veenlust opgebouwd als theater- en congreszaal.

In eerste instantie is de sociëteit niet voor iedereen. Alles behalve. De hogere heren zijn welkom, maar het 'normale volk' wordt buiten de deur gehouden.

Het jaar 1929 is een kantelpunt in de geschiedenis van Veenlust. De sociëteit wordt uitgebreid met onder andere een bioscoop en het deurbeleid verandert. Iedereen is welkom om een filmpje te pakken.

En dat werkt; de bioscoop is meteen een succes. De uitbreiding van culturele activiteiten slaat aan en Veenlust wint aan populariteit in Veendam en omstreken. De naam en faam groeien.

Toch raakt het vliegwieleffect in de jaren vijftig uitgewerkt. Fabrieken in de regio sluiten, waardoor de bezoekersaantallen teruglopen. De tekorten die ontstaan, worden nog een beetje verdoezeld door één goed draaiende tak: de bioscoop. Een van de laatste wapenfeiten van Veenlust is het openen van een hotel in 1963, maar ook dat is slecht een vinger in de kapotte dijk.

Twee jaar later kan ook de bioscoop de sociëteit niet meer behoeden voor de ondergang. De goedlopende concurrent City Theater in de Kerkstraat snoept bioscoopgangers weg, waardoor ook de bios van Veenlust de rode cijfers induikt.

In 1965 is het om het op z'n goed Gronings te zeggen finito voor de bioscoop in Veenlust. Vier jaar later komt de sociëteit in handen van de gemeente Veendam, die nog jarenlang geld toe moet leggen op Veenlust.

Ook een huurhuwelijk met hotelketen Van der Valk doet het tij niet keren. In 1999 gaat de sloopkogel na 118 jaar door het gebouw van Veenlust. Een jaar later wordt op de plek een wooncomplex uit de grond gestampt. Veenlust is sindsdien slechts een goede herinnering voor velen.

Bekijk hier Veenlust door de jaren heen. Beeld: GAVA