Voor Elkaar: 'Sika is de verbindende factor in onze flat'

Tot kerst staat RTV Noord vanaf maandag in het teken van de actie Voor Elkaar, waarbij Groningers die zich belangeloos inzetten voor een ander in het zonnetje worden gezet. In Noord Vandaag nam Ronald Niemeijer alvast een voorproefje.

Hij ging met een bos bloemen naar de 90-jarige Sika Klemens-Hilvering uit Haren. De buurt wil haar bedanken voor haar inzet voor de flatbewoners.

'Sika is de organisator van onze barbecue', zegt initiatiefnemer en buurvrouw Hennie. 'Met oud en nieuw ben je altijd welkom bij haar. Daarnaast breit ze sokken en sjaals voor iedereen. Ze is de verbindende factor in onze flat en dat vind ik heel erg fijn.'

'Geweldig'

Een groep bewoners van de flat aan de Vossenlaan gaat in het kielzog van Niemeijer naar de 'moeder van de flat', die totaal verrast de deurt opendoet. 'Wat leuk. Man och man, mooi ja', lacht ze. 'Ik vind het geweldig.'

Overigens blijft ze nuchter als het compliment wordt gegeven dat ze altijd voor een ander klaarstaat. 'Dat valt tegen dunkt mij hoor.'

Voor Elkaar

Het eerste bloemetje is met het bezoek aan mevrouw Klemens-Hilvering uitgereikt. Wat er allemaal nog meer gaat gebeuren, wordt vanaf maandag bekend. Dan start Voor Elkaar echt en komen diverse collega's zelf ook in actie voor de goeddoeners in onze provincie.

Ken jij zelf iemand die in het zonnetje gezet moet worden of wil je meer informatie over Voor Elkaar, kijk dan op de website van de actie.