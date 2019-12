Matusiwa zag rol als wissel niet aankomen: 'Dat was wel een klap'

In de eerste dertien competitiewedstrijden was Matusiwa (21) niet weg te denken op het middenveld van FC Groningen. Hij kwam afgelopen zomer over van De Graafschap en veroverde meteen een basisplek.

Tot het thuisduel met Feyenoord aanstaande was. De weer fitte Samir Memisevic nam zijn plek in vanwege zijn ervaring, coaching en prestaties vorig seizoen. Iets waar Matusiwa niet op had gerekend. 'Ik kwam er na een paar mindere wedstrijden weer goed in en we stonden als team prima. Dat was ook af te lezen aan de resultaten.'

'Alleen koos de trainer ergens anders voor. Dat was wel een klap. Het is lastig als je er ineens naast komt te staan, maar ik had het te accepteren en moest het weer laten zien op de training.'

Memisevic terug

In de weken voorafgaand aan zijn verwijzing naar de bank ging het regelmatig over Memisevic. Trainer Danny Buijs gaf meer dan eens aan dat 'een fitte Samir altijd speelt'. Desondanks voelde Matusiwa de hete adem niet.

'Op dat moment dacht ik daar niet aan. Ik weet dat hij een centrale verdediger is die ook op mijn positie kan spelen, maar dat dit niet zijn ideale positie is. Ik had het niet verwacht.'

Het lijkt erop dat de bankzitter van de afgelopen twee wedstrijden zondag in de basis staat, net als Memisevic. De Bosniër centraal achterin en Matusiwa op zijn vertrouwde plek controlerend op het middenveld.

'Ik hoop te spelen'

Dit hardop uitspreken durft de controleur nog niet. Hij weet dat dingen niet altijd lopen zoals je ze verwacht. 'Ik hoop dat ik ga spelen', zegt hij lachend. Of hij had ook verwacht? 'Ik had ook niet verwacht dat ik ernaast zou komen te staan. dus ik ga hier nu nog geen uitspraak over doen.'

