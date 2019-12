Jans voor even herenigd met familie en vrienden: 'Dit is wel speciaal'

Het avontuur van Ron Jans in de Verenigde Staten is nog niet helemaal wat hij er stiekem van had gehoopt. Zijn ploeg FC Cincinnati eindigde als laatste in de Eastern Conference van de Major Soccer League (MLS), de Amerikaanse eredivisie.

'We hebben wel wat punten gepakt, maar stonden echt ruim onderaan. We zijn nu dus bezig om dat te verbeteren', zegt hij tegen RTV Drenthe. Jans was jarenlang betrokken bij FC Groningen. In de jaren tachtig als speler, maar later als trainer en als technisch manager.

Omdat het voetbalseizoen in de VS is afgelopen is, is Jans weer even terug in Nederland, in zijn woonplaats Tynaarlo. Tijd om even bij te komen. 'In Amerika ben je natuurlijk weg van je familie en je vrienden. Dus het is wel speciaal om weer terug te zijn.'

Lastige keuze

Jans heeft het naar zijn zin in Amerika, hoewel hij toch eerst twijfelde om aan de klus te beginnen. 'Vooral vanwege mijn vrouw. Haar moeder is 88 jaar en dementerend', zegt hij. Ze vinden het lastig om de stap naar de VS te maken. 'Het was belangrijk dat haar broers en zussen zeiden: 'Ga maar, wij zorgen wel voor ma. Als er wat is, kun je zo terugkomen'. Dat was eigenlijk het grootste struikelblok, maar ze hebben ons toen overtuigd.'

Afgelopen augustus begon Jans aan zijn Amerikaanse droom. De trainer stapte op driekwart van het seizoen in. En dat was best lastig. 'Je komt ook binnen bij een ploeg die voor het eerst in de MLS speelt. Het was voor hen één grote teleurstelling, met heel veel nederlagen. Ook was het voetbal niet geweldig. Maar ik had zoiets van: dat kan alleen maar beter gaan.'

Veel nationaliteiten

Jans probeerde eerst een flinke dosis positiviteit in de club te krijgen. 'Je moet iedereen leren kennen', weet de trainer. 'Je probeert een sfeer te creëren waarin iedereen dezelfde kant opgaat. De meesten gaan daarin mee, maar een aantal ook niet.' Ook de staf moet hij leren kennen. 'Ik heb een Fransman, twee Engelsen, een Amerikaan, een Mexicaan en een Nederlander om mij heen. Het is mooi om iets op te bouwen, we zijn op de goede weg.'

FC Cincinatti bestaat ook pas vier jaar. De club staat volgens Jans dan ook nog in de kinderschoenen. 'Er gebeurt zoveel binnen de club', legt hij uit. 'Alles gaat enorm vooruit: de accommodatie, de stad, het stadion, de marketing... het is allemaal geweldig geregeld. Er is een elftal samengesteld dat het heel moeilijk heeft gehad. Het was ook niet goed genoeg om mee te doen in de MLS.'

De prestaties bleven dus nog achter. Komend seizoen - dat in februari begint - moet de club hoger eindigen. 'Met elkaar proberen we dit op te bouwen. Uiteindelijk wil je meedoen om de prijzen. Het zou echt geweldig zijn om daar een belangrijk onderdeel van te worden.'