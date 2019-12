Voorvechter erkenning bevingsschade buitengebied Pieter Stapel (64) overleden

Pieter Stapel uit Spijk is overleden. Hij werd vooral bekend door zijn strijd voor behoud van de gereformeerde kerk in Woldendorp.

Stapel nam die kerk in 2006 over toen de gereformeerde kerkgemeenschap het pand afstootte. Hij wilde zijn droom erin waarmaken: een muziektheater. De zware aardbeving bij Huizinge in 2012 maakte een eind aan die droom. Wat volgde was een lang gevecht met de NAM om erkeninning van de schade. Uiteindelijk bleek de kerk niet meer te redden en werd hij gesloopt in 2017.

Socialistisch Delfzijl

Stapel richtte in 2017 ook de politieke partij Socialistisch Delfzijl op, waarmee hij in het gat wilde springen dat de SP achterliet door niet mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in Delfzijl. Na enkele maanden viel de partij uit elkaar, omdat Stapel dictatoriaal gedrag zou vertonen.

Waakzaam Woldendorp

Samen met Hiltje Zwarberg en Merian Mercuur richtte Pieter Stapel ook Waakzaam Woldendorp op. Deze groep streed voor erkenning van aardbevingsschade in het buitengebied. Begin dit jaar werd de organisatie opgeheven, omdat het 'doel was behaald'.

Stapel is plotseling overleden; hij was niet ziek. Hij is 64 jaar geworden.

