Sarèl de Jong wint ook in de Verenigde Arabische Emiraten

Hoppa Sarel vecht denk haar beste partij tot nu toe. We hadden een game plan en die is perfect uitgevoerd.De Franse dame was erger goed maar Sarel was erger beter :-). DE BESTE PARTIJ VAN DE AVONDHet was een top event. SARTRADING, Vrienden en familie die mee waren enorm bedankt voor jullie steun.Enfusion bedankt dat we hier weer mochten staan. Fantastisch gala.Sar trading thanx voor alles geweldig om te zien dat Sarel kan doen waar ze goed in is namelijk kickboksen.Ook alle andere sponsoren super bedankt.