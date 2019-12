Koningsjaren deel 2: Chaos

Dit verhaal is echt. Maar niet altijd 100% echt gebeurd. Het is gebaseerd op het archief, de herinneringen en de verhalen van mijn familie.



Koning zelf zat stil voorovergebogen in de bedstee, met zijn gezicht in zijn handen. Het was 24 april. Canadezen hadden na een smerige strijd Wagenborgen bevrijd. Maar de Duitsers zaten nog overal.

'Ik goa weer noar Stichting', zei Hennie weinig overtuigd en liep de deur uit. Aan de Akeleiweg zaten tientallen onderduikers en verzetsmensen tussen de patiënten. Die hadden onderdak nodig. En eten. Overal liepen groepjes verdwaasde Duitsers richting het oosten. Het was een chaos in het dorp. Soms dacht ze schoten te horen. Of erger. Maar door de Canadezen durfde ze de straat weer op.

Haar vriendin Grietje had haar een jaar of wat na de lagere school gevraagd of ze wilde werken in de wasserij van de Stichting. Moeke Koning had kort ja geknikt. Rond hun puberteit gingen ze elke week na een zaterdag tussen de wringers, wasborden en tobbes, dansen in café Hidding. Vlak voor de oorlog leerde Hennie daar Aldert kennen. Hij had rood haar, groene ogen, sproeten en een lieve lach. Hennie werd verliefd. Hij ook. Maar de Duitsers vielen binnen. Binnen een paar maanden kreeg Aldert een oproep voor de Arbeitseinsatz in Walsrode. Verdrietig hadden ze elkaar omhelsd bij de halte van de ROLAND aan de Hoofdweg. Daarna was Aldert met vier andere jongens en veldwachter Bos haar leven uitgereden. Een hand was het laatste wat ze van hem had gezien. Misschien was het niet eens zijn hand geweest.

Doodmoe lag Hennie aan het einde van die aprildag naast haar zus Trijn in de bedstee toen er op het raampje aan de zijkant van hun huisje werd geklopt. Trijn porde haar zusje wakker. 'Heurst dat ook? Wèl kin dat wezen? Tis toch nog aal spertied toch, ook mit Canadezen?' Ze hoorden Koning het klemmende deurtje open rommelen waarna twee mannenstemmen zacht met elkaar begonnen te praten. Eerst rustig. Daarna steeds feller. Er schoot van alles door Hennies hoofd. Ze hadden bij de Stichting in de kelders, op de zolders, in alle hoeken en gaten berooide, verloren, bange en vluchtende Groningers verstopt. Friezen. Duitsers zelfs. Mensen bij wie de angst en wanhoop als grote donkere vlekken in hun ogen stonden gebrand. En Hennie had zich in het geheim aangemeld bij de Communistische Partij. Grietje had van alles vermoed en haar in Hidding wel eens gewaarschuwd voor de Duitsers. 'Elk en ain zugt die. Straks most doe ook nog vot.' Daarna hadden ze elkaar lang en zwijgend aangekeken. De mannenstemmen bij het voordeurtje

verstomden. Hennie dommelde weg. In haar droom hoorde ze iemand iets tegen haar zeggen. De stem was warm en geruststellend. Ze hoorde hem opnieuw. En nog eens, half wakker. 'Moi mien wichtje.' Opeens besefte ze dat Aldert was teruggekeerd.

De chaos in Wagenborgen duurde maanden. Maar het dorp was taai. De families Koning, Poort, Bos, Smit, iedereen hielp elkaar. Met opruimen, opknappen, oplappen. Met zaaien, herstellen, bouwen en verbouwen. Koning zag het gezin de jaren daarop snel veranderen. De oudste dochters trokken een voor een het huis uit. Roelf had inmiddels een aanstelling op een scheepswerf. In de landbouw was door de mechanisatie steeds minder werk. Trijn was voor 20 gulden per week in betrekking bij dokter Schaafsma van de Stichting. Hennie werkte nog steeds in de wasserij en hielp mee op het land. Maar de zware jaren begonnen op haar te drukken. Het geweld, de spanningen en angst hadden diepe groeven in haar optimistische ziel achtergelaten. Ze had buren, vriendinnen, neven en collega's zien verdwijnen in de dodelijke stroom richting Duitsland. Bange vluchtelingen opgelapt. Verraders bezig gezien. Ze had steeds minder mensen vertrouwd. Regelmatig schoten scheuten pijn door haar kleine pezige lijf. Haar heupen. Haar buik. Vaak zat ze verwrongen op het krukje in de waskeuken. 'Most noar Schoafsmoa', zei Grietje toen ze haar vriendin voor de zoveelste keer zag lijden. Met tranen in de ogen keek Hennie haar aan. 'Ik duurf nait.' Maar Grietje had haar schort al afgedaan en stak haar hand uit. 'Kom laiverd. Ik goa mit.'

Aldert was na verloop van tijd als timmerman aan het werk gegaan. Overal werd er gebouwd. Hij werkte vaak in Siddeburen. Ze zagen elkaar niet veel. Ergens leek hij zichzelf te hebben verloren in de oorlog. In de fabriek bij Walsrode, in de dreiging, de eenzaamheid. Café Hidding was op de laatste oorlogsdag afgebrand. Aldert was opgebrand. Vaak liepen ze zwijgend om het Proostmeertje. Dan pakte Hennie zijn hand. Dan trok hij hem weer weg. Dan keek zij hem aan. Dan keek hij weg. 'Kist mie alles vertellen', fluisterde ze vaak. Hij haalde dan zijn schouders op. Radeloos probeerde ze hun oude vertrouwde

gevoel in zijn ogen terug te vinden. Maar dat vond ze niet. En dus besloot ze op de laatste dag van mei, drie jaar na de bevrijding, haar geheim met hem te delen.

Dit is deel 2 van het rauwe levensverhaal van een kleine grote Groningse heldin. Volgende week zondag volgt het derde deel.

