De nieuwe kinderburgemeester van Groningen is... Floor!

Zaterdag maakte wethouder Mattias Gijsbertsen bekend wie de rol mag vervullen. 'Ik vind het nog wel een beetje raar', vertelt Floor achteraf. 'Ik had het helemaal niet verwacht.'

Sport en werk voor iedereen

'Het lijkt me heel leuk om te doen. Ik wil dat minder rijke mensen ook een sport of werk kunnen hebben', vertelt Floor. Nu ze het eindelijk is geworden, voelt dat goed. 'Wow, nu ben ik dus echt kinderburgemeester', dacht ze toen het hoge woord eruit was.

Ook werd bekend dat Milou de rol van loco-kinderburgemeester mag vervullen. Zij volgt Amy op.

Kinderen laten meepraten

De kinderburgemeester is een initiatief van de gemeente Groningen. Hij of zij helpt bijvoorbeeld de burgemeester of wethouders bij ceremoniële taken, maar de kinderburgemeester kan ook activiteiten organiseren.

De gemeente doet dit om kinderen een duidelijkere stem te geven en hen mee te laten praten over wat zij belangrijk vinden.

Derde keer

Het is de derde keer dat de verkiezing wordt gehouden. Kinderen uit groep 6 en 7 van basisscholen uit Groningen konden meedoen.

Of Floor er een beetje zin in heeft? 'Ik kijk naar alles uit', vertelt ze. De nieuw gekozen burgemeester en haar loco worden op 30 januari beëdigd.

