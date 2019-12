Column: Allure

En nu was er, voor de Stadjers, dan de Forumtriomf. Je kon je in den lande nergens vertonen of de mensen dromden om je heen om je te mogen aanraken en zomaar met jou als Groninger te mogen praten over die waanzinnig mooie cultuurtempel aan de Grote Markt. Of je nou in de Amsterdamse tram stond of in een boekhandel in Middelburg, zodra omstanders merkten dat je uit Groningen kwam (en dat zien ze gewoon aan je), kwamen ze je complimenteren met het Forum, wilden ze vrienden met je worden en boden ze hun mooiste huwbare dochter des huizes aan.

Alle landelijke kranten hadden voor het openingsweekend al recensies geschreven die er niet om logen. Alsof de Messias in versteende vorm was teruggekeerd op aarde. Een en al 'ruimteschip', 'architectonisch hoogstandje', 'huzarenstuk', 'briljant', 'uniek cultuurpaleis', 'statement' en 'elegante piramide'. Het enige dat een beetje knaagde, was dat zinnetje in de Volkskrant 'dat dit prachtige gebouw Groningen zijn allure teruggeeft'. Die waren we blijkbaar ergens onderweg kwijtgeraakt, die allure.

Als Stadjers waren we, op een enkele miesmacher na, uiteraard al bij voorbaat trots op het Forum van Groningen (zoals het Groninger Forum ineens heet), want ten eerste is het een mooi gebouw en ten tweede, als het geen mooi gebouw was geweest, dan is het wel 'mooi in zijn lelijkheid'. Je gaat niet je eigen vlaggenschip afvallen. Maar bijzonder is dat de buitenwacht ons nog gelijk geeft ook. Het is dus echt waar! Alleen, tja, waarom schrijven ze nou dat het 'ons opstuwt in de vaart de volkeren'? We hebben toch ook al een bijzonder museum, een dito station, een paar leukste winkelstraten van Nederland en we zijn toch ook al eens Fietsstad van het Jaar geweest?

En zo besluipt je na een week toch de twijfel. Al die vriendelijk lachende gezichten om je heen, al die loftuitingen… We worden toch niet achter onze rug uitgelachen? Je gedachten gaan terug naar je middelbare schooltijd. Je had een bril, je was het zoontje van de dominee en je sloeg altijd mis bij slagbal en toen werd je ineens verkozen tot klassenvertegenwoordiger. Eerst had je zo'n gevoel van triomf en een uur later besefte je dat het een grap was van samenspannende klasgenootjes. Zouden die journalisten soms… Voor de Jostiband wordt tenslotte ook altijd harder gejuicht dan voor de winnaar van het Songfestival… Hoezo moet Groningen zijn allure terugkrijgen? Waren we tot vorige week dan soms een of ander boerendorp?

Tuurlijk hebben we allure. We hebben al eeuwen allure. We hoeven helemaal geen allure terug te krijgen. Ga elders leuren met je allure. Het Forum van Groningen past prima in de allure van Groningen. Misschien een leuke naam ooit, als we uitgekeken raken op Forum: De Allure van Groningen. 'Ga je mee, even een filmpje pakken in de Allure?' En tot die tijd moeten we het gebouw goed onderhouden, de groene aanslag eraf blijven krabben, opdat de allure geen deconfiture wordt. Opdat we niet over twintig jaar na een ingrijpende renovatie moeten aanhoren 'dat het gebouw zijn allure terug heeft gekregen'.

Willem van Reijendam