Expositie doet terugverlangen naar Spitsbergen-expeditie van '79

Berenwacht houden, overleden walvisvaarders uitgraven en een zon die niet ondergaat. Het was allemaal onderdeel van een bijzondere expeditie naar Spitsbergen in 1979.

Van die expeditie is nu een expositie in het Universiteitsmuseum in de stad.

In 1979 vertrekken zeven mensen op de archeologische expeditie van de Rijksuniversiteit. Onder meer het werk dat fotograaf en expeditielid Ben Bekooy veertig jaar geleden maakte, wordt tentoongesteld.

Reis door de tijd

De expeditie van '79 stond onder leiding van Louwrens Hacquebord. Bij het zien van de foto's duikt hij meteen in zijn herinneringen.

'Alsof het een reis door de tijd is', zegt hij. 'Als je de foto's ziet, ga je meteen denken aan wat er gebeurde toen de foto gemaakt werd.'

Avontuur is weg

Nog altijd gaan er geregeld onderzoekers van de Rijksuniversiteit op expeditie naar Spitsbergen. Maar dat is volgens Hacquebord niet te vergelijken met zijn reis veertig jaar geleden.

'Die situatie was totaal anders in die tijd dan tegenwoordig. Tegenwoordig heb je een grote jachthaven met elke dag expeditieschepen die aankomen. Het is er een drukte van belang. Dat is wel jammer. Een heel stuk van het avontuur is weg.'

Extra druk

De reis naar Spitsbergen was in 1979 de allereerste extern gefinancierde expeditie van de Rijksuniversiteit. Dat was ook voor Hacquebord nieuw. Zo moest hij bijvoorbeeld een persconferentie geven voor vertrek en na aankomst.

'We gingen er naar toe en we wisten dat we succes moesten hebben', zegt hij daarover. 'Die druk voelde je wel.'

Mooi geweest

Zelf is de voormalig expeditieleider en emeritus hoogleraar Arctische en Antarctische studiën vorig jaar voor het laatst op Spitsbergen geweest. De laatste jaren ging hij vooral als gids. De ambitie om nog een keer terug te gaan heeft hij niet: 'Het is mooi geweest.'

De expositie is tot 1 maart te zien in het Universiteitsmuseum.