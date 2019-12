Wat Aans! hoogste nieuwe binnenkomer in Alle 50 Goud (update)

De Groningse rapgroep Wat Aans! is met het nummer 'WOAROMDATTEN!?' de hoogste nieuwe binnenkomer in de 22ste editie van Alle 50 Goud.

Dat maakte presentator Eric Bats zaterdagmiddag bekend op Radio Noord. Hoe hoog het liedje binnenkomt, blijft geheim tot de dag van uitzending op oudjaarsdag.

Hartstikke schier!

'Super!', reageert Teun Heuvel van Wat Aans als hij hoort dat WOAROMDATTEN!? als hoogste in de Alle 50 Goud is binnengekomen. 'We hadden er niet op gerekend ook, dus dit is hartstikke schier.'

Het nummer bracht de groep een hoop extra aandacht. 'En door de aandacht die dit nummer kreeg, kwam ook onze eerdere muziek weer opnieuw in de belangstelling. Het gevolg was ook weer een hoop extra optredens. Op oude, vertrouwde stekjes, maar er waren ook 'nieuwe optredens' bij. Daar vertelden ze ons dat dit nummer hun net over de streep had getrokken om ons te boeken', aldus Heuvel.

Meteen viraal

Het liedje 'WOAROMDATTEN!?' kwam in september uit en ging meteen viraal op internet. In het nummer maakt het rapduo gebruik van een uitspraak van Pekelder Adriaan Kleve.

In een filmpje van website Geen Stijl van bijna tien jaar geleden zegt Kleve: 'Woarom dat dan?' tegen toenmalig Geen Stijl-verslaggever Rutger Castricum die Pekela bezocht.

Internetklassieker

'Dit filmpje is een echte internetklassieker. Al jarenlang imiteren we het. We moesten er nu echt wat mee doen', zei Rik Baptist eerder over het nummer.

Drie jaar geleden scoorden de twee rappers ook al de hoogste nieuwe binnenkomer in de eindejaarslijst van RTV Noord. Toen met het liedje Trilploat.

Een begrip

De afgelopen acht dagen kon het publiek stemmen voor de samenstelling van de lijst. In totaal werden bijna 21.000 stemmen uitgebracht. Dat is net iets meer dan vorig jaar.

Presentator Eric Bats is blij met het grote aantal stemmen: 'We doen dit al zo veel jaren, in die zin is het echt een begrip. En mooi om te zien dat ook jonge artiesten als Wat Aans! de lijst in worden gestemd.'

Beweging in de lijst

Die verjonging van Alle 50 Goud heeft overigens wel gevolgen voor een aantal klassiekers.

Bats: 'Ik heb al gezien dat sommige liedjes niet terugkeren in de lijst. In de beginjaren zat het soms wel een beetje op slot, maar sinds de komst van sociale media zie je echt beweging. Als artiesten oproepen tot het stemmen op hun liedje, heeft dat echt effect.'

Klassiekers in een nieuw jasje

De uitzending van Alle 50 Goud komt dit jaar rechtstreeks vanuit dorpshuis De wending in Zuidwending. Tijdens het programma vertolken verschillende Groninger artiesten klassiekers van weleer.

Zo zingt Inge van Calkar het liedje 'As vaaier woorden' van Ede Staal. Sasja Velt brengt een eigen versie van 'As ik de kaans zol kriegen' van Edwin Jongedijk. Tamar waagt zich aan de klassieker 'Mien slichte laand' van Lianne Abeln. Town of Saints zingen 'Mamme van Michel' van Jan Henk de Groot en Wat Aans! doet 'Carnaval in het Noorden' van Pe en Rinus.

Grunny

In het laatste uur van Alle 50 Goud wordt ook de Grunny uitgereikt. De Grunny is de jaarlijkse muziekprijs van RTV Noord die gaat naar de band of artiest die in het afgelopen jaar veel heeft betekend voor de Groninger muziek. Vorig jaar won Marlene Bakker de prijs. De uitzending duurt van 13.00 tot 18.00 uur op RTV Noord.

