Warming-up: FC Groningen - FC Utrecht

Aanvoerder Mike te Wierik is zondagmiddag vanwege een blessure niet inzetbaar. Door zijn afwezigheid schuift Samir Memisevic een linie terug. Nadat de Bosniër terug in het elftal werd gebracht, is het spel van FC Groningen er niet aantrekkelijker op geworden.

Met Memisevic terug in het hart van de verdediging kunnen er meer 'voetballers' op het middenveld worden opgesteld. Dat lijkt het spel aan de bal in ieder geval aantrekkelijker te maken.

De vorm: FC Groningen

FC Groningen presteert de laatste weken in principe prima. Tegen Fortuna werd verloren, maar de Trots van het Noorden was daarvoor zes wedstrijden op rij ongeslagen. Een nederlaag tegen Fortuna is dan ook niet direct het einde van de wereld, maar het gaf wel het manco van de ploeg dit seizoen aan.

De ploeg heeft moeite met het creëren van kansen en het lukt maar niet om een tegenstander de wil op te leggen. Tegen Willem II en de eerste helft van de wedstrijd tegen Vitesse ging dit goed, maar het is nog té vaak niet goed genoeg. Met Matusiwa en Lundqvist terug in de ploeg lijken de voortekenen daarvoor nu wel aanwezig.

Azor Matusiwa speelt met risico in zijn spel, verliest af en toe een bal, maar heeft wel altijd de blik naar voren gericht. Dat is een pluspunt in vergelijking met Memisevic, die daar op het middenveld meer moeite mee heeft. FC Groningen staat op dit moment op de tiende plaats in de eredivisie.

De vorm: FC Utrecht

Het team van John van den Bron verloor vorige week van hekkensluiter RKC. Dat was alweer de derde nederlaag op rij, al moet gezegd worden dat de vorige verliespartijen tegen Ajax en AZ waren. Ondanks die nederlagen staan de Domstedelingen nog altijd op de achtste plaats in de eredivisie. Utrecht scoorde tot nu toe maar liefst tien doelpunten meer dan FC Groningen, maar kreeg ook zes goals meer te verwerken.

Toch heeft de ploeg meer ervaring dan het team van Danny Buijs. Maar van de nederlaag tegen RKC zijn ze in Utrecht toch geschrokken. ´Ik had niet verwacht dat we in december nog zo´n wedstrijd zouden spelen. Voetballend, met al die goede spelers´, zei Van den Brom eerder.

Wat dat betreft zijn er ook weer overeenkomsten te vinden tussen beide ploegen op dit moment. Want zowel Van den Brom als Buijs wil voetballend meer van zijn team zien.

Waar moeten we op letten?

'FC Groningen wil graag het niveau van de wedstrijd tegen Willem II, of de eerste helft tegen Vitesse, evenaren. Zoals eerder gezegd moet het spel aan de bal dus een stuk beter. Met spelers als Lundqvist en Matusiwa in de basis zijn de voorwaarden in ieder geval aanwezig.

Ook ligt er een duidelijke rol voor El Hankouri weggelegd. De buitenspeler moet een hoger rendement krijgen om ook in de toekomst zijn plek in het team te behouden.

Historie

FC Groningen en FC Utrecht speelden in eredivisieverband veertig keer eerder tegen elkaar in Groningen. Achttien keer won de thuisploeg, acht keer won Utrecht en veertien keer eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Vorig jaar eindige het duel in 1-1. Achmed Mendes Moreira scoorde in die wedstrijd zijn eerste en tot nu toe enige eredivisiedoelpunt van zijn carrière.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zondagmiddag live te volgen via Radio Noord. FC Groningen – FC Utrecht begint om 14.30 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 14:00 uur. Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Jan Veenhof is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Mike te Wierik is geblesseerd.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen

FC Groningen (4-4-2): Padt; Zeefuik, Memisevic, Itakura, Warmerdam; Matusiwa, Lundqvist, Hrustic, El Hankouri; Sierhuis en Asoro.